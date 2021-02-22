AKP'nin İstanbul il başkanlığı için adı geçen Milli Görüşçü Kabaktepe kimdir?

Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak 24 Şubat'ta yapılacak il kongresinde aday olmayacağını duyurdu.

Erdoğan'ın Şenocak'ın yerine Osman Nuri Kabaktepe'yi getirme kararı verdiği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er de yaptığı paylaşımda, “Ak Parti İstanbul il örgütünde 1 yıldır beklenen değişim nihayet gerçekleşiyor. Bayram Şenocak'ın yerine gelecek yeni isim de belli oldu gibi” diye yazarak Osman Nuri Kabaktepe adını işaret etti.

Gençlik yıllarından

Milli Görüş çizgisine yakın

AKP'de Numan Kurtulmuş ve Mustafa Şentop'a yakın olduğu belirtilen Kabaktepe ise son paylaşımında, “Anlamak için sadece bilmek yeterli değil, kalbin de perdelenmemiş olması gerekli. Kavramak için sadece duymak gerekli değil, gönlün de kapanmaması gerekli” ifadelerini kullandı.

Osman Nuri Kabaktepe, Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

AKP üyesi değil iddiası

Avukat Burak Bekiroğlu ise Osman Nuri Kabaktepe’nin AKP üyesi olmadığını iddia etti.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bekiroğlu, “Parti üyeliği olmayan, yeni atanan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin öncelikli olarak partiye üyelik kaydının yapılması elzemdir” ifadelerini kullanması dikkat çekti.