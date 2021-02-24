AKP'nin işçilere 'yeni' darbesi: 1431 TL...

Salgın günlerinde patronların lehine birçok adım atan iktidar, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin düzenlemesini de bu kapsamda hayata geçirmişti.

İşçilerin aldığı maaşı düşüren, emekliliğe esas prim ödemelerini ortadan kaldıran iktidar, bu süreçte patronların cebinden tek bir kuruş çıkmamasını garanti altına almıştı.

İşçilere yapılan açlık sınırı altındaki ödemeler İşsizlik Fonu'ndan karşılanırken, özellikle kısa çalışa kapsamındaki işçilerin büyük bölümü usulsüz şekilde tam zamanlı olarak çalıştırılmış, işçilere aradaki fark ödemesi yapılmıştı.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla kısa çalışma ödeneğinin son defa olmak üzere Mart ayı sonuna uzatıldığını açıklamıştı.

Ancak Erdoğan aynı açıklamada bu ödenekten dahi daha düşük bir ücret anlamına gelen ücretsiz izne ilişkin bir açıklama yapmamıştı.

AKP'nin Nisan ayı itibariyle kısa çalışma ödeneğini rafa kaldırıp patronlar için ücretsiz izin düzenlemesine devam edebileceği belirtiliyor.

Şu anda ücretsiz izin kapsamında işçilere yapılan ödeme 1431 TL. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda yapılan ödeme 1168 liraydı.

Kısa çalışma kapsamında yapılan ödeme ise asgari ücretle çalıştırılan bir işçi için yeni yılda güncellenmemiş, 1580 lira olarak uygulanmaya devam edilmişti.

Kısa çalışma ödeneğinin resmen rafa kaldırılmasının ardından patronların bu kapsamda bulunan işçileri hiçbir şekilde sigorta primi ödemesi yapılmayan ve daha da düşük ücret anlamına gelen ücretsiz izne çıkarması bekleniyor.