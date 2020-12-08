AKP'nin İBB'deki ihale yolsuzluğu madde madde sıralandı

İBB yönetiminin, önceki döneme ilişkin yargıya taşıdığı ilk yolsuzluk dosyası İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 30 Ekim 2018'de gerçekleştirilen “İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerin yatırım organizasyonlarının tanıtım ve medya çalışmaları işi” ihalesi oldu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, dosyaya konu olan ihaleyi İBB şirketi Medya A. Ş 26 milyon 585 bin liralık teklifi ile kazanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk mazbatasını aldığı 17 Nisan 2019 günü kesilen fatura ile tartışma yaratan ihale konusu iş için yapılan ödemeler Teftiş Kurulu tarafından incelendi.

İşlerin tamamına yakınının sözleşmeye uygun olmadığı ve yapılan 15 milyon 458 bin lira tutarındaki ödemenin kamu zararı yarattığı belirlendi. Dönemin harcama ve ihale yetkilisi olan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve şu anki Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 İBB görevlisi, 6 Medya A.Ş görevlisi ve 9 alt yüklenici şirketin yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusuna konu olan teftiş kurulu raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Raporda, 50 kullanıcı için “prezi.com” aboneliği ve LIR (Local internet registery) aboneliği dışında yüklenici Medya A.Ş'nin ihale kapsamında kendisinin ürettiği hiçbir iş olmadığı belirlendi. Medya A.Ş'nin ihale sözleşmesi ve şartnamesinde yer alan maddelere aykırı olarak alt yüklenicilerle garanti ve bakım yükümlülükleri olmayan sözleşmeler ve hakedişler yaptığı tespit edildi. Medya A.Ş tarafından yapılmış gibi gösterilerek hakedişler düzenlendiğine dikkat çekildi.

Raporda ihale sözleşmesindeki hükümlere göre tüm işlerin yüklenici tarafından yapılmasının, alt yüklenicilere yaptırılmamasının imza altına alındığı ancak Medya A.Ş'nin sözleşme dışına çıkarak işleri alt yüklenicilere yaptırarak hakkedişler düzenlendiği, bu durumdan haberdar olan İBB'nin duruma itiraz etmediği gibi alt yüklenicilerin temsilcileri ile gizlilik anlaşmaları imzaladığı, ortak çalışmalara yapıldığı tespit edildi.

Raporda kalem kalem ödemelerdeki usulsüzlükler sıralandı:

İhale kapsamında 74 adet web sitesi videolarının hazırlanması için 1 milyon 125 bin liralık ödeme yapıldı. Ancak işin yapılması ve tamamlanması için Medya A.Ş'nin İBB'ye sunduğu herhangi bir senaryo olmadığı tespit edildi. Medya A.Ş ve alt yüklenicinin iş sonunda teslim etmesi gerek kurgunun ham dosyası ve çekilen ham görüntülerin, projenin çalışma dosyalarının olduğu sabit disklerin İBB'ye teslim edilmediği kaydedildi. Hangi videoların üretildiğine dair detaylı bir iş listesinin bulunmadığı da belirtildi.

15 adet mobil uygulama tanıtım filmi: Bu iş için de senaryo, kurgunun ham dosyası, master ve ham görüntülerin idareye teslim edilmediği, hangi videoların üretildiğine dair detaylı bir iş listenin de bulunmadığı buna rağmen 900 bin liralık ödeme yapıldığı tespit edildi.

50 adet grafik tasarım hazırlama işi: Bu iş kalemi için 750 bin liralık ödeme yapıldı. Ancak Medya A.Ş'nin İBB'ye bu işle ilgili sunduğu herhangi bir tasarım onayı ve hangi grafik tasarım çalışmasının yapıldığına dair bir iş listesinin bulunmadığı kaydedildi.

25 adet mobil uygulama geliştirme işi: Bu kalem için 1 milyon 875 bin liralık ödeme yapıldı. Ancak geliştirme süresi boyunca Medya A.Ş'nin İBB'nin kaynak kod sistemine yüklediği hiçbir mobil uygulama kodu olmadığı tespit edildi.

20 adet web uygulamaları uı/ux tasarımı geliştirme ve yayınlama hizmeti: İBB bu iş için 5 milyon liralık ödeme yaptı. Sözleşme bitiminde İBB'nin sistemine yüklenen ya da teslim edilen hiçbir kod bulunamadı.

3 adet sanal gerçeklik projesi hazırlama hizmeti: 2 milyon 850 bin TL ödeme yapıldı. İşin tanımında belirtilen Android ve IOS platformlarında sorunsuz çalışacak, akıllı telefon ve tablet yazılımı ile uygulamalarının idareye teslim edilmediği belirlendi.

2 adet mobil uygulama bildirim yazılı lisansı: 150 bin TL ödeme yapıldığı halde ihale döneminde alınan yeni bir yazılım lisansı bulunmuyor.

30 adet dijital dergi tasarım uygulama ve yayınlama hizmeti: Medya A.Ş'nin idareye bu işle ilgili herhangi bir uygulama teslim etmediği ancak kendisine 600 bin liralık ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi.