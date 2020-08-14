AKP’nin Galata yıkımının tanıdık hikayesi: Bir rant öyküsü

Altıncı yüzyılda inşa edilen tarihi Galata Kulesi, 1855 yılından beri İstanbul Belediyesi’nin mülkü konumundaydı. 31 Mart ve sonrasında 23 Haziran seçimlerinin ardından belediye yönetimini AKP’nin kaybetmesi tarihi yapının kaderini de değiştirdi.

Yıllardır belediyenin kontrolünde olan tarihi yapı, salgın günleri fırsata çevrilerek alınan bir kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi.

Alınan bu kararın hemen ardından atılan adımın ne anlama geldiği ortaya çıkmış, AKP’nin derdinin, “Beyoğlu Kültür Yolu” denilen rant projesinde hiçbir sorunla karşılaşmak istememesi olduğu anlaşılmıştı.

Yağma projesiyle bağlantılı

Konuya dair karar alındığı gün soL’a değerlendirmede bulunan Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen, bu adımın doğrudan “Galataport” yağma projesiyle bağlantılı olduğunu dile getirmişti.

Köymen, “Kıyı şeridinde yapılan yıkımlar, özelleştirme adımları ve ticarileştirmeyi sözümona ‘kültür aksına’ bağlamayı planladıklarını söylüyorlar. Bu aks Galata Kulesi’ni, yıktıkları AKM yerine yapılacak yapıyı, Taksim’e yaptıkları camiyi kapsıyor” demiş, “Kültür aksından anladıkları ise sadece ticari faaliyet ve tüketim. Galata Kulesi için atılan bu adım, sürecin bir parçası” ifadesini kullanmıştı.

Köymen’in yaptığı bu değerlendirmeden günler sonra açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Kültürün ve sanatın her anlamda Galata’dan başlayıp yukarı doğru giden bir çizgide hayat bulmasını istiyoruz” demiş, “Galataport'tan başlayıp Galata Kulesi'ne, oradan Tarık Zafer Tunaya Kültür ve Sanat Merkezi'ne ile Atlas Pasajı’na bağlanan kültür yolu”ndan söz etmişti.

Galataport Projesi: Kıyı alanı patronlara peşkeş çekiliyor

AKP’nin İstanbul’u rant projeleriyle yağmalamasının en çarpıcı örneklerinden olan “Galataport”, “kültür aksı” olarak tanımlanan bu güzergahta büyük bir tarih yıkımıyla ilk adımını atmış, tarihi Karaköy Yolcu Salonu ile Paket Postane yıkılmıştı.

Kıyı alanlarını sermayenin talanına açan Galataport Projesi kapsamında binlerce metrekarelik alan kamusal niteliğini yitirecek, sermayenin rant merkezine dönüşecek.

AKP’nin Taksim’deki kapsamlı yıkım planının en önemli parçalarından biri olan Galataport’u, AKM’nin yıkılması, Taksim’e cami yapılması izlemiş, geriye Erdoğan’ın hayali olan “Topçu Kışlası”nın yeniden yapılması kalmış durumda.

AKP’nin “kültür aksı” diye tanımladığı bölgede yer alan tüm kültür yapıları yıllardır AKP’nin hedef aldığı projelerle büyük yıkım yaşamış, Narmanlı Han, Demirören AVM, Serkıldoryan, Emek Sineması, Majik Sineması gibi yıkım projelerine bu dönemde imza atılmıştı.