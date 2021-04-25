AKP'nin 'Etik Kurulu' Başkanı'ndan Soylu'ya zehir önerisi

Gazeteci Erk Acarer yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in yer aldığı fotoğraftaki üçüncü ismin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeğeni olduğu ortaya çıkmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Acarer, paylaşımında, "Abi kardeş İngiltere’de dil eğitimi aldılar. Her gece kulüplerde, alkollü partilerde takılırlardı. Burada dinci orada cluber... Dayılarına çekmişler, o da DP yıllarında don alır, otel barından Miller içer partiye ödetirdi. Yalan, riya, sahtekarlık. Ne güzel şeysin Siyasal İslam" dedi.

Soylu, Acarer'e yanıt olarak "Parası nereden ödendiği bilinen ve onlara oynayan soytarısın. İki kardeşten biri, hiç İngiltere'ye gitmedi. Diğerini lösemi tedavisinden sonra 6 aylığına ben gönderdim. İki genç de ağızlarına alkol sürmemiştir. Senin gibi soytarılar için bunların hiçbir önemi yok" paylaşımında bulundu.

AKP'nin 'Siyasi Erdem ve Etik Kurulu' Başkanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, söz konusu paylaşımın altına yorum yaparak, Soylu'ya zehir önerdi. AKP'li Aydın, "Soyun ve sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu bakanım; paçana dalanların ödülü onlara cevap değil striknin (C₂₁ H₂₂ N₂ O₂) olmalı" diyerek zehir önerdi.

AKP'nin 'Siyasi Erdem ve Etik Kurulu' Başkanı Aydın'ın paylaşımı

Striknin nedir?

Striknin, Nux vomica ağacından üretilen zehirli madde. Hayvan hakları kuruluşlarının karşı çıkmasına kadar sokak hayvanlarının itlafında kullanıldı. Formülü C₂₁ H₂₂ N₂ O₂ olan striknin, organik hücreleri bozarak zarar veren zehirli bir alkaloiddir