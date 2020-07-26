AKP’nin emir eri Ali Erbaş: Erdoğan ne derse o…

3 Mart 1924'te Fethi Bey başkanlığında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hilafetin kaldırılması teklifi görüşüldü. Urfa milletvekili Şeyh Saffet Efendi ile elli üç milletvekilinin imzasını taşıyan "Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye haricine çıkarılmasına dair teklifi" yapılan görüşmelerin ardından kabul edildiğinde yıllar süren halifelik kurumu artık tarihe karışacaktı.

Mustafa Kemal’in talimatıyla atılan bu adımın ardından yine kendisinin talimatıyla din işlerini yürütmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı adlı kurum kuruldu. “İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek ve dini kurumları idare etmek” olarak tarif edilen kurumun amacı, yıllar geçtikçe genişledi ve AKP iktidarına gelindiğinde artık “devlet” olarak anılmaya başlandı.

Erdoğan 'devlet' ilan etti

Son olarak LGBT’leri hedef alan fetva sonrası kuruma yapılan eleştirilere yanıt veren Erdoğan, “Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır... İslam adına konuşması gereken birisi varsa, bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığıdır ve buranın Din İşleri Yüksek Kurulu vardır” diyecekti.

AKP iktidarında büyük güç kazanan Diyanet, artık sadece kendi alanı olan “ibadet” işleri değil eğitim, sağlık, bilim ve kültür gibi tüm alanları yönetir hale geldi.

Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokollerle bu alanlardaki gerici adımları koordine eden bir kurum olan Diyanet, bu faaliyetlerini doğrudan Erdoğan’ın talimatlarıyla hayata geçiriyor.

Üstelik Diyanet, tüm bu adımları atmakla sınırlı kalmıyor, Erdoğan’ın aldığı tüm kararlara uygun fetvalar vererek ülke yönetimine ilişkin de “Erdoğan’ın elini rahatlatacak” açıklamalar yapmaya devam ediyor.

TOKİ için faiz, Erdoğan'ın için bağış fetvası

2017 yılında Mehmet Görmez’in yerine Diyanet’in başına geçirilen Ali Erbaş, bu konuda en fazla yol alan isim olmuş durumda.

Öyle ki, Erbaş, Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz” IBAN kampanyası için anında fetva veren, TOKİ konutlarının satışı için faizi onaylayan bir “din” kurumu haline gelmiş durumda.

İşte Ali Erbaş ve Diyanet'in 2020 faaliyetleri...

Görmez’in istifası sonrası Erdoğan tarafından Diyanet’in başına geçirilen Ali Erbaş, öncesinde Yalova Üniversitesi’nde rektörlük görevinde bulunuyordu. Erbaş, Yalova Üniversitesi rektörlüğüne atandığında ilk ziyaretçileri AKP ve Ensar Vakfı yöneticileri olmuştu. Bu ziyaretçiler sonraki görevinin de işaretiydi.

1980’de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984’de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Erbaş, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atanmış, 6 yıl sonra ise rektör olmuş, rektörlükten bir yıl sonra AKP tarafından Diyanet’in başına geçirilmişti.

Göreve geldiği günden bu yana AKP'nin talimatları doğrultusunda adımlar atan, faaliyetlerde bulunan Erbaş'ın ve başında bulunduğu kurumun bazı icraatları şöyle: