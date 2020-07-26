AKP’nin emir eri Ali Erbaş: Erdoğan ne derse o…

3 Mart 1924'te Fethi Bey başkanlığında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hilafetin kaldırılması teklifi görüşüldü. Urfa milletvekili Şeyh Saffet Efendi ile elli üç milletvekilinin imzasını taşıyan "Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye haricine çıkarılmasına dair teklifi" yapılan görüşmelerin ardından kabul edildiğinde yıllar süren halifelik kurumu artık tarihe karışacaktı.
Mustafa Kemal’in talimatıyla atılan bu adımın ardından yine kendisinin talimatıyla din işlerini yürütmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı adlı kurum kuruldu. “İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek ve dini kurumları idare etmek” olarak tarif edilen kurumun amacı, yıllar geçtikçe genişledi ve AKP iktidarına gelindiğinde artık “devlet” olarak anılmaya başlandı.
Erdoğan 'devlet' ilan etti
Son olarak LGBT’leri hedef alan fetva sonrası kuruma yapılan eleştirilere yanıt veren Erdoğan, “Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır... İslam adına konuşması gereken birisi varsa, bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığıdır ve buranın Din İşleri Yüksek Kurulu vardır” diyecekti.
AKP iktidarında büyük güç kazanan Diyanet, artık sadece kendi alanı olan “ibadet” işleri değil eğitim, sağlık, bilim ve kültür gibi tüm alanları yönetir hale geldi.
Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokollerle bu alanlardaki gerici adımları koordine eden bir kurum olan Diyanet, bu faaliyetlerini doğrudan Erdoğan’ın talimatlarıyla hayata geçiriyor.
Üstelik Diyanet, tüm bu adımları atmakla sınırlı kalmıyor, Erdoğan’ın aldığı tüm kararlara uygun fetvalar vererek ülke yönetimine ilişkin de “Erdoğan’ın elini rahatlatacak” açıklamalar yapmaya devam ediyor.
TOKİ için faiz, Erdoğan'ın için bağış fetvası
2017 yılında Mehmet Görmez’in yerine Diyanet’in başına geçirilen Ali Erbaş, bu konuda en fazla yol alan isim olmuş durumda.
Öyle ki, Erbaş, Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz” IBAN kampanyası için anında fetva veren, TOKİ konutlarının satışı için faizi onaylayan bir “din” kurumu haline gelmiş durumda.
İşte Ali Erbaş ve Diyanet'in 2020 faaliyetleri...
Görmez’in istifası sonrası Erdoğan tarafından Diyanet’in başına geçirilen Ali Erbaş, öncesinde Yalova Üniversitesi’nde rektörlük görevinde bulunuyordu. Erbaş, Yalova Üniversitesi rektörlüğüne atandığında ilk ziyaretçileri AKP ve Ensar Vakfı yöneticileri olmuştu. Bu ziyaretçiler sonraki görevinin de işaretiydi.
1980’de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984’de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Erbaş, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atanmış, 6 yıl sonra ise rektör olmuş, rektörlükten bir yıl sonra AKP tarafından Diyanet’in başına geçirilmişti.
Göreve geldiği günden bu yana AKP'nin talimatları doğrultusunda adımlar atan, faaliyetlerde bulunan Erbaş'ın ve başında bulunduğu kurumun bazı icraatları şöyle:
- 28 Mayıs 2020: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ortaokul ve lisede okuyanların yüzde 25’inin imam hatipte okumasını istediklerini söyledi. Erbaş ‘Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor’ dedi.
- 28 Mayıs 2020: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dijital ortama açtığı 'Aile Hayatımız' isimli kitapta, kadınlarla erkeklerin el ele halay çekip horon tepmelerinden, dans etmelerinden uzak durmaları istendi.
- 27 Mayıs 2020: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 29 Mayıs’ta Sultanahmet Meydanı’nda cuma namazı kıldıracağını duyurdu. Erbaş, 'Şimdi vakit geldi. 29 Mayıs Cuma günü, fethin sembolü olan o günde camilerin fethini gerçekleştireceğiz inşallah' dedi.
- 19 Mayıs 2020: Diyanet İşleri Başkanlığı 4 ayda yaptığı 3,8 milyar liralık harcama ile 7 bakanlığı geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı’nın 4 aylık harcaması 875,1 milyon lira oldu. En fazla harcamayı ise bütçeden en fazla payı alan Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptı.
- 8 Nisan 2020: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir' dedi.
- 1 Nisan 2020: Diyanet İşleri Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara IBAN atarak duyurduğu “Biz bize yeteriz bağış kampanyası" hakkında açıklama yaptı.
- Açıklamada, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir" denildi.
- 13 Mart 2020: Ülkede salgının yayılmasının en büyük nedenlerinden biri de Ali Erbaş ve Diyanet’i oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 13 Mart tarihinde “21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunuyor 15 Mart itibariyle tamamı ülkemize dönecektir” açıklaması yaptı, alınmayan önlemler nedeniyle salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı.
- 13 Mart 2020: Diyanet Başkanı Ali Erbaş, AKP’nin desteğiyle anaokullara kadar girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Değerler Eğitimi” adı altında 5 yıl önce Sakarya’da, 4-6 yaş grubu çocuklara din eğitimi başlattı. Sayıları 554’e çıkan bu Kuran kurslarında 5 yıl önce 15 bin 265 çocukla başlayan eğitim, 40 kat artarak şimdi 618 bin 402 çocuğa ulaştı. Din görevlisi sayısı da 8 bin 471’e çıktı MEB, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini ilkokul 4'üncü sınıfta başlatırken, Diyanet müfredat dışı din eğitimini okullarında ana sınıfı öncesinde başlatmış oldu. Eğitim, Talim Terbiye Kurulu denetimi dışındaki kitaplarla yapılıyor.
- 1 Mart 2020: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suriye’de başlatılan operasyon nedeniyle tüm camilerde Fetih Suresi okunacağını açıkladı.
- 28 Şubat 2020: Diyanet İşleri Başkanlığı, İdlib'de yaşanan saldırının ardından Cuma hutbesinde, 'cihad' ifadesini kullandı, 'Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın' dedi.
- 25 Şubat 2020: 2008 yılında kumarhanede yakalanan İbrahim Sadri, Diyanet TV’de programa başladı. Sadri’nin program başına binlerce lira alacağı öğrenildi.
- 25 Şubat: Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı aile ve dini rehberlik bürolarının şiddet gören kadınlara verdiği tavsiyeler pes dedirtti.
- Diyanet, şiddet gören kadınlara 'şiddeti kabullenmeyi, hatayı kendinde aramayı ve meseleleri aile içinde çözmeyi' tavsiye ediyor.
- 22 Şubat 2020: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imam ve müezzinlerin de aralarında olduğu din görevlilerini 5 yıldızlı bir otelde eğitme gönderdiği iddia edildi. Söz konusu eğitime 20 milyon TL harcandığı belirtildi.
- 16 Şubat 2020: Milyarlarca lira ödeneği olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Aile' isimli dergisinde alışveriş önerilerinin yer aldığı bir yazıda vatandaşlara 'Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin' denildi.
- 8 Şubat 2020: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Kuran kurslarımızın bulunduğu yerlere şeytandan korunmuş bölgeler diyoruz’ dedi.
- 31 Ocak 2020: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ulucami'de verdiği hutbede 'Esasında deprem afeti bize hem dünya için, hem de ahiret için bir uyarıda bulunuyor' dedi. Erbaş 'Deprem, kıyametin bir örneğidir, alıştırmasıdır' diye ekledi.
- 27 Ocak 2020: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, 'Ölüme her an hazır olmamız lazım. Bunun da en büyük dersi, ibreti depremde var. Bu hepimizin başına gelebilir' dedi.
- 27 Ocak 2020: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş'ın geçici göreve geldiği Ordu Üniversitesi’nde, kızı ve gelini yüksek lisans kazandı.
- 19 Ocak 2020: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 'TOKİ faizi fetvası'yla ilgili, 'Böyle bir fetva verdiyse bana da, 'Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği bu fetva doğrudur.' demek düşer. Milletimize de bunu demek düşer' diye konuştu.
- 14 Ocak 2020: Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, TOKİ'nin faizli konut satışı işlemine 'caizdir' dedi, karar oy çokluğuyla alındı.
- 1 Ocak 2020: 2020 yılı için bütçeden milyarlarca lira ödenek ayrılan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın baskı harcamaları açıklandı. Diyanet’in 3 milyon 384 bin adet basılan 2020 takvimlerine 9 milyon 881 bin 280 TL harcandı. Kurumun dergilerinin maliyeti ise 5 milyon 82 bin TL oldu. Diyanet Aile Dergisi’nin sadece grafik tasarımı için 117 bin TL harcandı.