AKP'nin Diyaneti'nden cuma hutbesi: İçki, kötülüğün zehirli arkadaşı

Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma hutbesinde, 81 ildeki 100 bine yakın camiye gönderilen "İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" başlıklı hutbe okundu.

Hutbede içki için "Aklı, ruhu ve bedeni tahrip eder", "Bir hiç uğruna malın ziyan edilmesine, helâl lokma için harcanması gereken nafakanın israfına sebep olur", "Ailenin huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceği kararır", "İyiliğe açılan kapılar kapanırken, kötülüğe giden yollar çoğalır", "Dostluklar sona ererken, düşmanlıklar körüklenir" denildi.

"Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır" denilen hutbe, "İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim" ifadeleriyle sona erdi.