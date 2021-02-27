AKP'nin 'davullu zurnalı' kongresinden sonra valilikten yasak kararı

AKP'nin 11 Şubat'ta Hatay'da yaptığı il gençlik kongresinden davullu zurnalı görüntüler ortaya çıkması tepkilere yol açarken, Hatay Valiliği tüm toplantı, gösteri vb. etkinlikleri 6 Mart 2021’e kadar yasakladı. Hafta sonu yasakları ile kentte denetimler artırılırken, AKP Hatay İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından özür metni yayınlamdı. Metinde, davulla, temaslı şekilde dans eden partililer hakkında disiplin sürecinin başladığı duyuruldu.

'Kurallara en üst düzeyde dikkat edildi'

ANKA'nın haberine göre, AKP Hatay İl Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, kongrede, maske, mesafe ve temizlik kurallarına başlangıçtan itibaren en üst düzeyde dikkat edildiği iddia edildi ve “tasvip edilmeyecek durumdan” dolayı ilgili kişiler hakkında disiplin sürecinin başladığı duyuruldu.

Yayımlanan metninde şunlar yer aldı:

“Kongre salonu girişinde tüm katılımcılarımız maske ve mesafe kurallarına uymuş, salon girişinde dezenfektan dağıtımı yapılmış ve gerektiği gibi kullanılmasının elzem olduğu tüm katılımcılarımıza hatırlatılmıştır. Ancak tüm uyarılar ve hassasiyete rağmen, kongremiz bitip katılımcıların dağılmasından sonra salonda görevli olan bazı arkadaşımız, tüm kongre boyunca dikkat ettiğimiz ve kendilerine hatırlattığımız kurallara rağmen asla tasvip edilmeyecek bir durum içerisine girmiş ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayarak salgın kuralları ihlalinde bulunmuşlardır. Partimiz bu üzücü durum karşısında disiplin kurulu işlemlerine başlamış olup ilgililerle alakaları olarak gereken çalışmayı yapmaktadır. Oluşan durumdan kaynaklı kamuoyundan özür diler, saygılar sunarız.”

Toplantı, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Kongrenin ardından Hatay Valiliği'nin aldığı kararla tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel vb. tüm etkinlikler 19 Şubat itibariyle 15 gün boyunca yasaklandı.

Hafta sonu yasakları ile sokakta denetimlerin de sıklaştığı belirtildi.