AKP'nin 'Cumhurbaşkanlığı raportörü' ısrarı: Bir torbadan çıkarıp başka torbaya ekledi

AKP, muhalefetin itirazlarının ardından vazgeçtiği düzenlemeyi bir gün sonra yeniden bu kez başka bir torba kanun teklifinin içerisine ekleyerek TBMM Başkanlığı’na sundu.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunulan ve perşembe günü gece yarısı görüşmelerinin ardından kabul edilerek yasalaşan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hakkındaki torba kanun teklifinin içerisinde, Cumhurbaşkanlığı’na yeni bir kadro açılmasını öngören düzenleme de yer aldı.

Bu düzenlemede, görev tanımı net olarak belirtilmeyen Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü kadrosunun açılacağı kaydedildi. Muhalefet milletvekilleri ise bu maddenin Anayasa’yı ihlal anlamına geldiğini, Cumhurbaşkanlığı kadrolarının görev tanımlarının daha açık yapılması gerektiğini dile getirdi ve teklife itiraz etti.

Muhalefetin itirazının ardından aynı torba teklifle fonksiyonel bütçe sınıflandırmasını kaldırmak ve büyük projelere ne kadar ödendiğini kamuoyuna açıklamamak için bir adım atan AKP, ilgili maddeyi torba tekliften çıkardı ve mevcut teklifin yasalaşmasını sağladı.

İktidar, vazgeçtiği Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü düzenlemesini, cuma günü TBMM Başkanlığı’na sunduğu başka bir torba teklifin içerisine ekledi. Pandemi dönemine ve normalleşme sürecine ilişkin “iyileştirmeleri” içeren teklifin 19’uncu maddesinde yer alan düzenleme ile yine raportörün görevi ile ilgili “Cumhurbaşkanlığı’nın görev alanına giren konular” tanımlaması yapıldı. Muhalefet ise görev tanımlaması belli olmayan raportörlük düzenlemesine karşı çıkıyor.

Yargıdan Saray'a atama yapılabilecek

“Cumhurbaşkanlığı’nın görev alanına girmeyen konu yok” sözleriyle eleştirilen düzenlemeye göre ayrıca hakim, savcı ve yasama uzmanlarının Cumhurbaşkanı raportörü olarak atanabilmelerine de imkan sağlanıyor. CHP, İYİP ve HDP, yargı mensuplarının Saray’a atanabilmesi ihtimaline de karşı çıkıyor. Teklifin görüşmeleri gelecek hafta başlayacak.