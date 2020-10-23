AKPM: Türkiye’de muhalefete baskıları kınıyoruz

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Daimi Komitesi, Türkiye’de “siyasi ve sivili muhalefete yönelik baskıları şiddetle kınadığını” belirtilerek Türk makamlarına demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarındaki standartları iyileştirmek için “anlamlı adımlar atma” çağrısında bulundu.

İsveçli AKPM üyesi Thomas Hammarberg ve İngiliz üye John Howell'in sunduğu raporu onaylayan Daimi Komite, yayımladığı kararda siyasetçiler, eski ve mevcut milletvekilleri, muhalefet partileri ve avukatların soruşturma ve kovuşturmalarla hedef alındığını kaydetti. Komite, “gazeteciler, sivil toplum aktivistleri ve diğer gruplar üzerinde de devam eden gereksiz baskının sürdüğünü” belirterek Türkiye'yi kınadı.

HDP'li siyasetçilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara atıf yapan AKPM kararında “Meclis, Kars eş başkanları ve eski milletvekilleri dahil olmak üzere HDP üyelerine karşı son kitlesel tutuklamaları kınar” denildi.

Kararda “Türkiye için izleme prosedürünün yeniden devreye konulduğu 2017'den bu yana gündemde olan konuların çoğunun 2020'de hâlâ endişe kaynağı olmaya devam ettiği” kaydedildi.

Kararda, yetkililerin Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı olmak üzere üç farklı alanda atmalarının beklendiği bir dizi adım sıralandı.

AKPM mensupları, “güçlü ve gerçek bir siyasi irade olması koşuluyla, Türk halkının ve makamlarının demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki eksiklikleri çözme ve giderme yeteneğinden emin olduklarını” belirttiler.

Daimi Komite ayrıca, askeri operasyonlar da dahil olmak üzere Türkiye'nin dış ülkelerdeki eylemleriyle ilgili “ciddi endişelerin” ortaya çıktığını ve bu konuyu gelecekteki raporlara dahil etmeye karar verdiğini kaydetti.

Raporda polis karakolları ve gözaltı merkezlerinde işkence yapıldığına dair inandırıcı iddialardan derin endişe duyulduğu belirtilerek “Türk yetkililerin bu iddialara derhal yanıt vermesini” bekledikleri ifade edildi.