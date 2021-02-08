AKP'lilerin 'Erdoğan'ın yanındayız' kampanyasına valilerden destek

Twitter’da 'Erdoğan'ın Yanındayız' etiketiyle başlatılan kampanyaya valiler de katıldı.

Haber Merkezi

AKP'lilerin Twitter'da "Erdoğan'ın yanındayız" etiketiyle başlattığı kampanyaya çok sayıda vali de katıldı.

Bayburt, Ordu, Erzincan, Amasya, Düzce, Aksaray, Osmaniye valileri gibi çok sayıda vali kampanyaya destek verirken, bazı valiler de yapılan gönderileri sayfalarında paylaştı.

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