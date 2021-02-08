AKP'lilerin 'Erdoğan'ın yanındayız' kampanyasına valilerden destek

AKP'lilerin Twitter'da "Erdoğan'ın yanındayız" etiketiyle başlattığı kampanyaya çok sayıda vali de katıldı.
Bayburt, Ordu, Erzincan, Amasya, Düzce, Aksaray, Osmaniye valileri gibi çok sayıda vali kampanyaya destek verirken, bazı valiler de yapılan gönderileri sayfalarında paylaştı.
Küresel Güç Türkiye için ,#ErdoğanınYanındayız pic.twitter.com/yrVvW6gSxD— Seddar Yavuz 🇹🇷 (@SeddarYavuz) February 5, 2021
Milletin iradesinden yana #ErdoğanınYanındayız🇹🇷 pic.twitter.com/b6eF84BSN9— Enver Ünlü (@valiunlu) February 6, 2021