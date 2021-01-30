AKP'lilere salgın yasağı yok...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP'li ilçe belediye başkanlarına Şişli'de bir restoranda yaptıkları toplantı nedeniyle koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza kesilmişti.

Bu ceza haberinden kısa süre sonra AKP'lilerin de bir yemekte bir araya geldiği ortaya çıktı.

Eski AKP'li vekil Saffet Kaya'nın sosyal medya hesabından ilgili buluşmaya ilişkin, "Selçuk Holdingin daveti üzere, Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Vakıf Bank Yönetim Kurulu Başkanı eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Bakanlar, Milletvekilleri, ve iş insanlarıyla Vekilimiz Saffet Kaya yemekte buluştular" paylaşımında bulunuldu.