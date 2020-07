AKP’liler kendi yolsuzluklarını ifşa etti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde AKP’li yetkililerce, kamu kurumlarına personel alımında yapılan usulsüzlük ve kadroların satılmasına ilişkin dönen rüşvet ve yolsuzluk çarkı, yine AKP'lilerce ifşa edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, eski AKP Milletvekili Abdurrahman Kurt’un daha önce dile getirdiği, “Her şey bir yana da Diyarbakır’da kamu kurumlarında eleman alımlarında kadro satışı o kadar içselleşmiş ki akıl almıyor. En son DSİ için 80 bin civarı rakamlar artık birileri buna da edi bese demeyecek mi?” sözlerine benzer ifadeler Silvan ilçesinde AKP’liler tarafından bu kez videolu paylaşımla anlatıldı.

“Silvan AK Gerçekler” “@Silvangercekler” isimli twitter adresi üzerinden yapılan video paylaşımında, “Silvan’a Belediyesine kayyum atandı, rüşvet çeteleri iş başında, listeler hazırlanıyor, halkı sömürmeye” denildi.

Yıldırım Yıldızdoğan’ın 2010’daki Anayasa değişikliği sırasında MHP için hazırladığı “Hayır” şarkısının kullanıldığı videonun ikinci karesinde AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy’un yeğeni Fırat Gürmez yer alıyor. Gürmez’in fotoğrafının paylaşıldığı videoda, “AK Parti’de rüşvet ve yolsuzluk yapıyor. Personel alımlarında rüşvet alarak listeler hazırlıyor” ifadesi kullanıldı.

Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) Toplum Yararına Program’ı (TYP) kapsamında rüşvetle işe alımın ve başka işte çalıştığı halde, işe gitmeyerek TYP bünyesinde maaş alanların isimlerinin de yer aldığı videoda, “Silvan’da geçen dönem İŞKUR TYP kapsamında ismi çıkan Mahir Binen, Silvan Devlet Hastanesi’nde çalıştı. Nimet Aksoy’un yeğeni Fırat Görmez, Mahir Binen’e iş karşılığında rüşvet istedi. Mahir Binen’de CİMER’e yazdı. Daha sonra bir şeyde şikayetinden vazgeçti” denildi.

Silvan’da İŞKUR’un TYP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde rüşvet vererek istihdam edilen kişilerden işe gitmeyenlerin isimlerinin de paylaşıldığı videoda, konuya ilişkin şunlar ifade edildi: “Silvan İŞKUR MEB alımlarında rüşvet verip de ismi çıkanların bir gün bile işe gitmeyerek 8 ay boyunca maaş alacaklar. Bu duruma göz yuman Silvan Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri… Silvan MEB temizlik listesinde ismi çıkan Abdulsamet Mengüş ve karısı. Aynı aileden 2 kişi, isimleri çıkmış. Abdulsamet Mengüş, Denizbank karşısında manav işi yapan bir esnaf. Bu şahıslar bir gün bile işe gitmeyerek 8 ay boyunca her ay maaş alacaklar. Silvan’da MEB temizlik listesinde ismi çıkan Muhyettin Dalgın, Lale Tokdemir adlı kişiler Kızlal köyünde ikamet ediyorlar. Diğer alımlarda olduğu gibi bir gün bile işe gitmeyecek, her ay maaş alacaklar. Silvan MEB temizlik listesinde ismi çıkan Murat Berek, Silvan Öğretmen Evi’nde sözleşmeli çalışan biridir. Nasıl olduysa İŞKUR’da ismi çıkmıştır. Her ay 2 maaş alacak. Silvan MEB temizlik listesinden ismi çıkan Sidret Korkmaz isimli kişi AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Korkmaz’ın eşi. Bir gün bile işe gitmeyecek, her ay maaş alacak. Veysi Korkmaz da geçen sene 8 ay boyunca bir gün bile işe gitmeyerek her ay maaş aldı. Silvan MEB temizlik listesinde ismi çıkan Hanefi Platin isimli kişi ocakbaşı işleten bir şahıs. Yani bir gün bile işe gitmeyecek, 8 ay boyunca her ay maaş alacak.”

Videoda AKP Silvan Belediye Meclis Üyesi Metin Gösteriş’in de fotoğrafı paylaşılarak, gösteriş için, “Silvan AK Parti Belediye Meclis Üyesi, AK Parti’de rüşvet ve yolsuzluk yapıyor. Bazı kurumlarda personel alımlarında rüşvet alarak listeler hazırlıyor” denildi.

Silvan AKP İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Güzel için “Silvan Belediyesi’nde kayyum döneminde haksız bir şekilde işe alındı” ifadelerinin kullanıldığı videoda, AKP Silvan İlçe Başkanlığı yönetimindeki İdris Kayaalp için de “Silvan AK Parti Teşkilatı’nın adını kullanarak insanlardan rüşvet istiyor. Bu şahıs AK Parti’de rüşvet ve yolsuzluk yapıyor. Partiyi aile çiftliği haline getirmiş” bilgisi paylaşıldı.

Videoda, AKP Silvan İlçe Yardımcısı Salih Toy’a ilişkin “Bu şahıs AK Parti’nin ve milletvekillerinin ismini kullanarak rüşvet istiyor. Kurumlara sosyal medya üzerinden iftira atarak rüşvet istiyor” diye iddia edildi.

Eski AKP’li Vekil Abdurrahman Kurt’un devlet kurumlarında işe alınmak için “80 bin TL” rüşvetlerin alındığına dair ifadelerine de yer verilen video, şu ifadelerle son buluyor: “Haydi Silvan destek ver, rüşvet ve yolsuzluğa karşı bir olalım. Birlikten güç doğar, korkaklar tarih yazamaz. Bizler hiçbir partiye, hiçbir kuruma, hiçbir şahsa iftira atmıyoruz. Personel alımlarında rüşvet alınarak listeler hazırlanıyor bunları söylüyoruz.”