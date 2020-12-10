‘AKP’liler aşı olmaya başladı’ iddiası: ‘Bu bir itiraftır! Yazık…’

CHP’li vekil Murat Emir, önceki gün yaptığı açıklamada, "Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de. Aşıyı getiren firma da her zamanki gibi yine Keymen İlaç oldu. Aşı 10 gündür el altından AKP’li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile” demişti.

Bu sözlere ilişkin açıklama yapan Bakan Koca ise, “Türkiye’ye hangi aşı olursa olsun halk sağlığı ve tıbbi cihaz ve ilaç kurumumuz tarafından laboratuvarlarda testleri yapılmadıkça, hiç kimseye yapılmasını biz istemiyoruz ve yapmıyoruz. Dolayısıyla incelemeden geçmemiş olan aşıları kimselerin yaptırmasını da istemiyoruz. Şu dönemde gönüllü olanlara yapılabiliyor. Gönüllü olanlara yapılırken birtakım esasları var. Türkiye’de bizim bakanlık olarak izin verdiğimiz herhangi bir aşı söz konusu değil” ifadesini kullandı.

Bakan Koca’nın bu sözlerini itiraf olarak değerlendiren Murat Emir, “Aşının el altından VIP şahıslara yapılmaya başlandığı iddiamıza yanıt olarak Bakan, ‘İstemiyoruz, yapmıyoruz. Biz izin vermedik’ yanıtını verdi. Aşının zaten izinsiz yapıldığını söylüyorduk. Bakan da, ‘Yapılmamıştır’ diyemedi ve kabul etti. Bu bir itiraftır. Yazık… Sizin göreviniz, torpilli kişilere aşı yapılmasını istememek değil, bunu tespit etmek ve engellemek. Bakan vaka sayılarında olduğu gibi milletin gözünün içine baka baka yine yalan söylüyor” dedi.