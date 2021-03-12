AKP'li Zengin'den 'çıplak arama' açıklaması: Hiç yoktur demiyorum

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin çıplak aramayla ilgili "Türkiye'de bu tür arama hiç yoktur demiyorum. Madem böyle bir mesele var bir zahmet bunun şikayetini de yapın" dedi.

Haber Global'de Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Zengin "Çıplak arama yapmak insan hakları ihlali değil midir?" sorusuna "Anayasa mahkemesine başvurular var. Bu uygulamanın var olması insan hakları ihlali konusu olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de bu tür arama hiç yoktur demiyorum. Madem böyle bir mesele var bir zahmet bunun şikayetini de yapın. Bu kadınların tamamı şikayetçi olmasını beklerdim, ama şikayetçi değiller. Bu konuda haksızlığa uğradığımı düşünüyorum" diye yanıt verdi.

'Melih Bulu bizim arkadaşımız, dostumuz'

Zengin Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'yla ilgili ise "Melih Bulu'yu çok iyi tanıyan bir insanım, bizim arkadaşımız, dostumuz. AK Parti'de birlikte çalıştık, uzun zamandır böyle bir haksızlık görmedim" dedi.

Bulu'nun dışarıdan atanmasıyla ilgili ise Zengin "hukuken mümkün olduğu için o da başvurdu. O kadar akademisyen içinde o uygun görülmüş" ifadesini kullandı.

Kadın cinayetlerinin konuşulması Zengin'i sinirlendirmiş

Kadın cinayetlerine ilişkin soru üzerine Zengin "Kadın meselesini sürekli marazlı ve olumsuz bir şekilde konuşmanın faydası olmayacağını düşünüyorum. Kadınlarla ilgili iyi şeyleri de konuşalım. 'Hiçbir şey yapılmıyor' ifadesi beni sinirlendiriyor. İçişleri Bakanlığımız özel bürolar kurdu. Her yıl adım adım yapılan bir şey varken hiçbir şeyin yapılmamış olarak görülmesini kadınlara yönelik haksızlık olarak görüyorum. Hangi partiden gelindiğini bir kenara bırakıp ortak noktada buluşmak gerekiyor" dedi.

Zengin benzer bir soru üzerine ise "Türk hukuk mevzuatında kadın ya da erkek cinayeti diye bir tanım yok. İnsan öldürme diye bir suç var. Kadınları öldürmek ayrıca suç sayılmıyor. Kadın ya da erkek cinayetinin ayrıca ayrıştırılması yanlış. Böyle bir şey isteniyorsa tartışılır" diye konuştu.

'Ben değil Allah da böyle söylüyor'

Kadın erkek eşitliğine dair ise Zengin "Farklıyız ama eşitiz. Bunu ben değil Allah da böyle söylüyor. Kadın ve erkeğin farklı olması eşit olmadığı anlamına gelmiyor. Günümüzde feminizm kelimesi anlam kaybını yaşıyor. Bana göre uzak bir kavram" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hayali: 'Ya nasip'

Zengin "ileride cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı" sorusuna "Hayatım boyunca ajandalı biri olmadım. Her zaman arkada duran biriydim. Hayat beni kendiliğinden görünür kıldı. Kendim gibi olarak kendi inandığım yaptığım işi ve politikamı partimde hayat bulması için çalışıyorum. Sürekli onaylanan biri olmak istemiyorum. Cumhurbaşkanlığı sorusuna ise 'Ya nasip' diyorum" diye yanıt verdi.

Hayvan hakları yasasının neden hâlâ çıkmadığı sorusuna karşılık Zengin, "43 STK'nın temsilcisiyle 9 saat toplantı yaptık. Hayvan Hakları konusunda çok farklı görüşler var. Kendi imkanlarımızı biz anlattık. Haftaya tekrar toplanacağız. Ve teklifi vereceğiz. Bu konuda hapis cezaları da olacak" dedi.