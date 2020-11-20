AKP'li Zengin: Polislerin işçileri tartaklamasını anlamakta zorlanıyorum

AKP iktidarında neredeyse tüm işçi eylemleri polis saldırısına konu olurken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den tuhaf bir açıklama geldi.
Zengin, 18 yıllık iktidarlarındaki yüzlerce işçi eylemine dönük saldırının ardından, maden işçilerine yapılan polis saldırına ilişkin "anlamakta zorlanıyorum" ifadesini kullandı.
Haber Global kanalında yayınlanan '40' programında Jülide Ateş'in "Soma ve Ermenekli maden işçileri sürekli polis ve jandarma ablukasında. Sanki topluma bir tehdit içeren grupmuş gibi lanse edildiklerini görüyoruz. Oysa insanlar haklarını arıyorlar" demesi Zengin şu ifadeleri kullandı: