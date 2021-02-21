AKP'li Zengin: Amaç, inançlarımıza saldırmak

Cezaevinde çıplak arama yapıldığı eleştirilerini reddederek "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez" diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kadın düşmanı açıklamalarına gelen tepkilere yanıt verdi.

Ülke TV kanalında 'İnce Fikir' programında açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şöyle konuştu:

Benim ömrüm kadın hakları mücadelesiyle geçti.​

Amaç başörtüsü ve çıplak kelimesini yan yana getirerek inançlarımıza saldırmak.

FETÖ, PKK ve HDP kol kola, CHP de aynı yoldan gidiyor.

Uşak'ta cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddialarını reddeden Zengin, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir 'Aferin' geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi" demişti.