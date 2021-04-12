AKP'li Youtuber grubuna hapis cezası

'Kafalar' adlı Youtuber grubunun üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile o dönem grubun menajerliğini yapan Arda Kofoğlu'nun, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli videolarında yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı.

DHA'da yer alan habere göre, 4 sanık, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5’ inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle 10’ar ay hapis ve 80’er lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"Kafalar" isimli grup YouTube’da paylaştığı videolarla ünlü olmuştu. Youtuber olan ekibin 2016 yılında paylaştığı "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" adlı videosu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Videoda yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları iddia edilen kafalar ekibi üyeleri, videoyu menajerleri Arda Kofoğlu’nun yayımladığını söylemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede 4 sanık hakkında da 5’er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

AKP'li Youtuberlar

"Kafalar" grubu daha önce, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ı TBMM'de ziyaret etmişti. Grup, ayrıca eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le beraber ANKAPARK'ı gezmişti. Gökçek’in kullandığı kamyonetin kasasında parkı gezen grup üyeleri, oyuncaklara binip, yarışmalar yapmışlardı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de 2018 yılında yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya fenomeni Kafalar grubu ile Mehmetçiğimizin merhametini yansıtan bir graffiti çalışması yaptık" demişti.