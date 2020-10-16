AKP’li yönetimler Bingöl Belediyesi’ni 20 milyon lira zarara uğrattı

AKP'li Bingöl Belediyesi’ne ait bir iş hanı, 5 milyon 656 bin TL ihale bedeli ile satılıp, yapılan başvuru üzerine mahkemenin ihaleyi iptal etmesinin devamında yaşanan süreçle 26 milyon TL’ye geri alınabildi. Belediyeyi 20 milyon TL zarara uğratma süreci, iş hanının AKP’li Belediye Başkanı Hacı Ketenalp döneminde bedelle ihaleye çıkarılmasıyla başladı.

91 iş yerinin bulunduğu iş hanı, 2004 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen AKP'li Hacı Ketenalp döneminde 5 milyon 656 bin TL bedel ile ihaleye çıkarılıp satıldı. İhaleyi Hasan ve Hüseyin Kansu, İsa Korkulu ile Hüseyin Acar isimli şahıslar kazandı. Fakat yapılan ihalede ada, parsel, metre ve ödeme şeklinin nasıl yapılacağı belirtilmediği gerekçesiyle iş hanının kiracıları ihalenin iptali talebiyle Elazığ İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Görülen davada Kamu İhale Kanunu’na (KİK) aykırılık tespit eden mahkeme, ihalenin iptaline karar verdi. İhaleyi kazanan isimlerin kararın iptaline ilişkin Danıştay’a yaptığı itiraz da 2013 yılında reddedildi.

Belediye başkanının açıklamasıyla anlaşıldı

Danıştay’ın iptal kararı verdiği tarihte belediye başkanı AKP’li Serdar Atalay'dı. Belediyeyi kötü yönettiğine ilişkin yerel medyada hakkında kimi haberler çıkan Atalay, yazılı açıklama ile yaptığı çalışmaları sıraladı. Atalay'ın belediye ait iş hanı ihalesinin iptali ile yaklaşık 25 milyon TL’lik bir değeri tekrar belediye kazandırdıklarını söylemesiyle, belediyenin 20 milyon TL zarara uğratılmasıyla sonuçlanan süreç geldi.

İhaleyi kazananlar mahkemeye başvurdu

Belediye Başkanı Atalay’ın bu açıklamaları üzerine iptal edilen ihaleyi kazanan 4 isim, mahkemenin yolunu tuttu. İhale ile aldıklarını iş hanının tapu devrinin dahi yapıldığını, ancak davalının kusuruyla ihalenin iptal edildiğini ve bu durumun davalı adına tescil edildiğini belirterek Bingöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuran davalılar, Atalay’ın bina bedeline ilişkin açıkladığı fiyatı referans göstererek, binanın rayiç bedelinin tespit edilmesi ve hisselerinin bedellerinin tahsilini talep etti.

Mahkeme davacıları haklı buldu

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, mahkemenin atadığı bilirkişi, iş hanına dair Atalay’ın açıkladığı rakam doğrultusunda bir rapor hazırladı. Mahkeme bu rapor ve Belediye Başkanı Atalay’ın sözlerine atıfta bulunarak belediyenin belirlenen rayiç bedel üzerinden Hüseyin Acar’a 6 milyon TL, İsa Korkuluya 4 milyon 500 bin TL, Hasan Kansu’ya 2 milyon 250 bin TL ve Hüseyin Kansu’ya 2 milyon 250 bin TL ödenmesine karar verdi.

Belediye 1 milyon liradan fazla dava masrafı ödedi

Davalıların ihale bedeli olarak ödedikleri 5 milyon 656 bin TL’nin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar kılan mahkeme, yine 1 milyon TL üzerindeki dava masraflarını da Bingöl Belediyesi’nin ödemesine hükmetti. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi’nce de onandı.

Belediye Başkanı Atalay’ın kendisini övmek adına sarf ettiği sözlerle iş hanına dair belirlenen rayiç bedeli, ihaleye ödenen ana paranın yasal faizi ve dava masrafları belediyeye toplamda 26 milyona TL’ye mal oldu.