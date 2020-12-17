AKP'li yetkiliden 'yeni çözüm süreci' açıklaması

DW Türkçe'nin haberine göre, AKP kulislerinde son günlerde "çözüm süreci"ne dair tartışmalar sıkça gündeme geliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilgisi dâhilinde yapılan bazı çalışmalar olduğu, ancak bu çalışmaların önceki süreçten farklı bir şekilde yürütülmesinin planlandığı belirtiliyor.

DW Türkçe ismini yayımlamadığı bir AKP'li yetkilinin, "önceki tecrübelerden yararlanılarak yeni sürecin daha dengeli gitmesi için uğraşıldığını" söylediğini aktardı. "Sürecin sadece bölgeyle sınırlı olmadığını, tüm Türkiye’yi kapsayan reformları içerdiğini" ifade eden yetkiliye göre; yeni süreç henüz ete kemiğe bürünmüş değil. Yetkiliye göre üzerinde çalışılan formül ise "daha fazla reform ve demokratikleşmenin yanı sıra büyük başarılar elde edilen terörle mücadelenin de devam etmesini" içeriyor.

Haberde AKP içinde konuşulduğu belirtilen söz konusu yeni sürecin kapsamının belirsiz olduğu ve sürecin kim tarafından, ne şekilde ve kimlerin muhatap alınarak yürütüleceğinin dillendirilmediği belirtildi.

HDP: Bilgimiz yok

2013'teki süreci yürüten taraflardan biri olan HDP'nin yeni süreçten ve içeriğinden habersiz olduğunu aktaran DW Türkçe, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yaşananlara şaşırdıklarını söylediğini bildirdi. Buna göre Beştaş tartışmaların kaynağı, nasıl olduğu hakkında hiçbir bilgileri olmadığını söyledi. Kendilerine yansıyan bir mesele olmadığını ifade eden Beştaş "Ama kendi kendilerine böyle bir şey düşünüyorlar, araştırıyorlar ya da tartışıyorlarsa kendi kendilerine çalıp, oynuyorlar. Biz her zaman Kürt meselesinin diyalog, müzakere ile çözülmesi gerektiğini, demokratik yöntemlerle çözülebileceğini, demokratik bir anayasa ile bu meselenin yoluna girebileceğini, bu ayrımcılığın son bulması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın ciddi bir sıkışmışlık yaşadığının görüldüğünü ve ortaklar arasında bir sorun, bir çatışma olabileceğini belirten HDP'li siyasetçi, "Bizim üzerimizden birbirlerine mesaj veriyorlar, birbirlerini bazı konularda yola getirmeye çalışıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Haberde eski HEP milletvekili Sedat Yurtdaş'ın da "Bu sürecin bir şekilde yakınında duranların görüşlerine baktığımızda bir arayış olduğunu net olarak söylüyorlar. Dolayısıyla hem çok uzak, hem çok yakınız" sözlerine yer verildi.