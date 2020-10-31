AKP'li 'Yeliz' şimdi de Türkan Şoray'a sardırdı

Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'ün sorularını yanıtlayan Türkan Şoray, "Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusuna "İşsizlik" yanıtını vermiş ve ve şöyle konuşmuştu:

"Birinci sıraya işsizliği koyarım. Korona olayından sonra daha da büyük bir sorun olacak diye endişeleniyorum," diyen Şoray, "Özellikle gençlerin büyük bir enerjisi var. Maalesef okumuş, üniversite bitirmiş veya okuyamamış, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz iş arıyor. Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor. İstatistiklere baktığımızda ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Yıllarca yemeyip içmeyip evlatlarını okutan, onların meslek sahibi olması için çırpınan ailelerin hüznünü ve hayal kırıklıklarını yüreğimde hissediyorum. Gençlerin önü açılmalı. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bu ülkeyi aydınlığa götürecek olanlar… Umutsuzlukları umuda çevrilmeli diye düşünüyorum,"

Şoray, Soma işçilerini de ilk günden itibaren takip ettiğini ifade edip, "Soma işçileriyle ilk günden beri çok ilgiliyim ve kalbim onlarla çarpıyor. Maden işçileri, tarım işçileri, işçiler, emekçiler… Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım. Herkes emeğinin karşılığını mutlaka almalı. Ancak o zaman hep beraber yüzümüz güler." demişti.

AKP'nin 'Yeliz'i Türkan Şoray'ı hedef aldı

Türkan Şoray'ın açıklamalarının etkisi devam ederken TBMM'de 'Yeliz' ismi ile açtığı canlı yayınla bilinen İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı sosyal medya hesabından açıklama yaparak Şoray’a hakaret etti.

Çamuriyetçi, HDPKK'cı, Amerikancı, İsrailci, Emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti Türkan Şoray🤔❗ pic.twitter.com/eSste2JZ3W — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) November 1, 2020