AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesinde Covid-19 testi yaptırdığını belirtti.
Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı:
AKP'li vekilin Covid-19 testi pozitif çıktı
AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Haber Merkezi
AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesinde Covid-19 testi yaptırdığını belirtti.
Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı: