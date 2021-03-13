AKP'li vekilden Kürtçe tepkisi

İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının Türkçe'nin yanı sıra Farsça, Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca dil seçenekleriyle hizmet vereceğinin açıklamasının ardından AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'dan açıklama geldi.

Seçenekler arasında Kürtçe'nin yer almamasına tepki gösteren Atalay, "Bir dilin yok sayılması asgari o dili konuşanların yok sayılmasıdır. Bu ülkenin en kadim unsurunu teşkil eden bir halkı yok saymanın ise, hiçbir izahı olamaz. Umarım KADES uygulamasındaki eksiklik en kısa sürede giderilerek Kürtçe de kardeş diller arasındaki yerini alır" dedi.