AKP'li vekilden 'Enerji Santrali' yorumu: Yatırımcıları korkutmaya çalışıyorlar

Samsun Çarşamba'daki Biyokütle Enerji Santrali (BES) için Meclis araştırması isteyen CHP önergesini AKP ve MHP reddetti. Önerge aleyhine AKP Kars Milletvekili konuştu, AKP’li Samsun Milletvekili Köktaş’tan ise üç gün sonra ses geldi. Santral karşıtı eylemlere katılanları hedef alan Köktaş, “İplerinin ucu…, marjinal grupların protestoları, hakaret ve vandallıkları... Gelemeyeceklerini çok iyi bildikleri iktidara gelince ‘el koyacağız, kapatacağız’ diyerek yatırımcıları korkutmaya çalışanlar…” dedi.

CHP PM üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun 20 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunduğu Çarşamba Ovası ve Biyokütle Santrali konulu araştırma önergesinin gündeme alınması talebi Genel Kurul’da görüşülürken Hancıoğlu, tarımsal SİT alanı statüsündeki bir ovaya biyokütle enerji santrali kurulurken “ÇED raporu gerekli değildir” kararını eleştirerek “Zaten bilim de kabul etmedi. ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali istemiyle açılan davada bilirkişi heyeti, ÇED Raporu'nun bu tesis için zorunluluk olduğuna hükmetti" demişti.

Meclis’te Çarşamba BES için araştırma komisyonu önergesi reddedildi

“Elektrikle Samsun'da birilerinin cebi doldurulurken çiftçimizin cebi boşaltılıyor" diye konuşan Hancıoğlu, santralin proje tanıtım dosyasındaki taahhütlerini de yerine getirmeyip atık suyunu Abdal Deresi'ne deşarj ederek Ova’da halk sağlığı, su kaynakları ve tarımsal açıdan geri dönüşü olmayan zararlara yol açtığına, Türkiye'nin Çarşamba Ovası'nın ortasına kurulan bir santralden üretilecek enerjiye ihtiyacı olmadığına dikkat çekip Meclis’te bir araştırma komisyonu kurularak Çarşamba Ovası'nın maruz kaldığı kirlenme ve tarımsal niteliği kaybetme riskinin bütün boyutlarıyla incelenmesini istemişti.

'Şalteri indiririz, avukatı değiliz'

Samsun’dan AKP’li ve MHP’li hiçbir vekilin söz almadığı önerge aleyhine AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç konuşurken bu toplantıdan üç gün sonra AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Çarşamba BES’in kurulumu sürecinde AKP’li Çarşamba Belediye Başkanı ile birlikte bizzat köyleri gezerek yöre halkını ikna etmeye çalışıp “Bir zararını görürsek şalteri indiririz” diyen Köktaş, Meclis’teki basın toplantısında “Biz hiç kimsenin avukatı değiliz” dedi.

Önce 'Büyük Ova' dediler, BES gelince: 'Tarım arazisi değildir'

AKP iktidarıyla birlikte madenlerin işletilerek ekonomiye kazandırılıp enerjide dışa bağımlılığın azaltıldığını öne süren, HES, termik, doğalgaz ve fueloil santralleriyle karşılanan enerjinin çevre dostu RES, GES, Jeotermal, Biyokütle ile sağlanmaya başlandığını söyleyen Köktaş, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Büyük Ova kapsamına alınan Çarşamba Ovası’na kurulu BES için “Çarşamba Biyokütle Santrali'nin kurulu olduğu alan tarım arazisi değildir” dedi.

'Yatırımcıları korkutmaya çalışıyorlar'

Erdoğan’ın insan sağlığı, çevre ve doğa hassasiyetine dikkat ederek talimat verdiğini belirtip Berat Albayrak’a da teşekkür eden Köktaş, yöre halkı da dahil Çarşamba BES karşıtı eylemlere katılanlara yönelik şu ithamlarda bulundu: “Türkiye’nin, dünya standartlarında maden ve enerji yatırımlarını bilimsel hiçbir veriye dayanmadan, iplerinin ucu ülkemizin kalkınmasını istemeyenlerin ellerinde olan, onlara taşeronluk yapan marjinal grupların miting ve protestolarına katılarak, hakaret ve vandallıklarını izleyerek engelleme gayretleri aşikardır. Engelleme çabalarından sonuç alamayınca da yatırım yapan, istihdam sağlayan herkesi yandaş, işbirlikçi olarak ilan edip hatta gelemeyeceklerini çok iyi bildikleri iktidara gelince de ‘el koyacağız, kapatacağız’ diyerek yatırımcıları korkutmaya çalışmaktadırlar.”

Çarşamba BES’in atık suyunun Köktaş’ın arazisinden dereye akacağı projede yoktu

Çarşamba BES’in onaylanan proje tanıtım dosyasında verdiği taahhütte, “Faaliyet kapsamında Abdal Deresi ve kollarına herhangi bir müdahalede (katı atık deşarjı, sıvı atık deşarjı vb.) bulunulmayacaktır” ve “…deşarj standartları sağlanarak mevcut drenaj kanallarına deşarj edilecektir” denilmesine rağmen Abdal Deresi’ne halen deşarj edilmeye devam eden Çarşamba BES atık suyunun boruları Köktaş’a ait araziden geçiyor.