AKP'li vekil tam 45 kez Covid-19 testi yaptırmış

Halkın ulaşımda güçlük çektiği, üstelik genellikle paralı olarak yaptırmak zorunda kaldığı Covid-19 testleri, AKP'li yöneticiler tarafından sınırsızca yaptırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve partide yapılan her toplantı öncesi test yaptırma zorunluluğunun olduğu AKP'de bir parti yöneticisi şimdiye kadar kaç test yaptırdığını hesapladı ve 45 kez test olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, arkadaşlarına gerekçesini anlatan vekil, “Cumhurbaşkanlığındaki her toplantıya gittiğimizde, genel merkezdeki her çalışma öncesinde test yaptırıyoruz. Ben ayrıca seçim bölgemdeki toplantılardan döndükten sonra evdekilere virüs taşıma korkusuyla ayrıca test yaptırıyorum” derken, birçok arkadaşının kendisiyle aynı durumda olduğunu söyledi.

Meclis’te düzenli ve hızlı yapılan COVID-19 testleri için PCR testi cihazı kuruldu. Meclis içerisinde yapılan testler, başka yerlere gönderilmeden kısa sürede sonuç alınıyor. Her gün 2 bin kişinin giriş çıkış yaptığı TBMM’de son verilere göre, 250’ye yakın personelde pozitif vaka saptanmış, bir personel de hayatını kaybetmişti. Bu süreçte siyasiler arasında koronavirüs tedavisi görenlerin sayısı ise 15’e (açıklanmayanlar hariç) ulaştı.