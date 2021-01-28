'AKP'li vekil kirasını ödeyemeyen esnafa haciz getirdi, darp ettirdi' iddiası

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya’da sahibi olduğu dükkanı kiralayan ve pandemi nedeniyle kirasını ödeyemeyen kadın esnafın işyerindeki eşyalarına haciz getirdi.

Alican Uludağ'ın Ankara Gazetesici'nde yer alan haberine göre, işyerine giden haciz memurları, haber vermeden kadın esnafın kafesindeki bütün eşyalarını alıp götürdü.

Sofuoğlu’nun adamı olduğu iddia edilen kişilerin de A.K.’yi darp ettiği belirtildi.

15 bin lira borç için

Sofuoğlu, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde İstiklal Mahallesi’nde bulunan dükkanını kiraya verdi. KOSGEB’den aldığı destekle burayı kiralayan A.K. adlı esnaf, işyerinde kafe açtı. Ancak pandemi esnafı vurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafelerin kapalı olması nedeniyle para kazanamayan A.K. kirayı Sofuoğlu’na ödeyemedi. Bu nedenle Sofuoğlu’na 15 bin 555 TL kira borcu oldu.

A.K. yasaklar kalktıktan sonra kafesini yeniden açtırdıktan sonra borcunu ödeyeceğini söyledi. Ancak sözü dinlenmedi.

A.K’nin avukatı Zafer Kazan, avukatları aracılığıyla Sofuoğlu’na defalarca bilgi gönderdiklerini belirterek, şunları anlattı:

“Dedik ki ‘iş yerleri kapalı. Bu kadın nasıl çalışsın da borcunu ödesin. İşyerleri bir açılsın kadın çalışmaya başlasın, borcunu ödeyecek. Bugüne kadar size borcu yoktu ama iş yerleri kapandığı için borcunu ödeyemedi.’ Ancak hiçbir şekilde taviz vermedi ve bizim bu görüşmemize rağmen. Hatta görüştükten sonra gidip işyerinde haciz yaptılar. Sonra tekrar aradık, dedik ki ‘bu işyeri KOSGEB destekli, KOSGEB desteği ile açıldı. Şimdi bu kadın bu iş yerinden çıkarsa kapatmak zorunda kalırsa iş yerini tamamen KOSBEG kredisini de tümüyle geri ödemek zorunda, içinden çıkılmaz bir hale giriyor kadın yaşlı anne babası ile kalıyor onların bakımı ile de ilgileniyor neden böyle yapıyorsunuz.’ Ama yok çıksın ne yaparsa yapsın diyorlar.”

'Darp edildim'

Yaşadıklarını anlatan A.K. ise İstanbul’da özel bir okulda öğretmenlik yaparken, anne ve babasının hastalığı nedeniyle Sakarya’ya yerleştiğini söyledi. Gıda teknikeri de olduğu için burada sağlıklı beslenme üzerine KOSGEB’ten aldığı bir krediyle kafe açtığını ifade eden A.K., şunları söyledi:

“İşyerini açarken dükkanın sahibinin Kenan Sofuoğlu’nun olduğunu bilmiyorduk. İkinci yıldan sonra Selim Akburak adlı kişi işyerimin üzerine taşındı. Bu kişi, Sofuoğlu’nun malını mülkünü koruyan biri sözde. Kira gecikmelerini bahane ederek bizi taciz ve tehdit etmeye başladı. Bu ay kirayı ödememişsin diye baskılarda bulundu. Daha sonra da pandemiye yakın süreçte müşteriler varken masa sandalye üzerime atıldı. Darp edildim. Bu kişiye dava açıldı. Güzel giden bir işyeri böyle berbat bir duruma geldi.”

Araya başkalarının girmesine karşın Sofuoğlu’nun masaya oturmadığını ifade eden A.K, “Beni baskıyla çıkarmaya çalıştılar. Ben hiç kimsenin yerinde zorla kalamam. Benim bir sürem var. KOSGEB desteği kapsamında burada 3 yıl kalmam lazım. Sürem dolduktan sonra çıkayım dedim. Bu süreden önce çıkarsam, KOSGEB desteğini geri ödemek zorunda kalacağım. Bunu onlara anlatamadık” ifadesini kullandı.