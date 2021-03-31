AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Hiç mi kadınların payı yok bu şiddette, hiç mi payımız yok?

Konya'da yerel bir kanala konuk olan AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, kadına yönelik şiddete ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

"Biz toplumu kamplaştırmamalıyız, kadın ve erkeği karşı karşıya getirmemeliyiz. Bu toplumu kadın ve erkek birlikte inşa ediyor" diyen Nergis, kadın ve erkeğin karşı karşıya getirilmesinin aileye, topluma zarar vereceğini söyledi.

Nergis, “Kadına karşı şiddet olmamalı ama erkeğe karşı da şiddette olmamalı. Bakın, o kadınları öldüren şahısları da yetiştiren kadınlar. Bunu hiç sorgulamıyoruz. Hiç mi kadınların payı yok bu şiddette, hiç mi payımız yok? Bu konuda sürekli erkekleri suçlayan bir dil de yanlış. Feminist söylemlerin bu kadar benimsenmesi ve bayrak haline getirilmesi, herkesin aynı ağzı konuşması şahsen beni rahatsız etti. Ben ezber bozdum bu konuda" ifadesini kullandı.