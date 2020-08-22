AKP'li vekil 'dünya tarihini değiştirecek keşif' dedi, iki kurban kesildi

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilişkin 'Sadece Türkiye'nin değil, dünya tarihini de değiştirecek keşif' dedi. Güvenç'in katıldığı etkinlikte Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın video kaydı izlendi, sonrasında iki kurban kesildi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiği açıklamasının ardından, Kahramanmaraş'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (KMESOB) tarafından bir etkinlik düzenlendi.

KMESOB kurum binasının önüne kurulan ekranlarda Erdoğan'ın açıklamasının video kaydı izlendi, daha sonra ise iki kurban kesildi.

Programa katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, gazetecilere, "Allah'ın sadece Türkiye'nin değil, dünya tarihini de değiştirecek keşfi Türk milletine nasip ettiğini" söyledi.

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