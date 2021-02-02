AKP'li Usta: Sapkınlıklar 'farklı cinsel yönelimlere saygı' adı altında özendirilmekte

AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yaptığı yazılı açıklamada, "son yıllarda Türkiye'de ve birçok ülkede yaşayan Müslümanların küresel ölçekte değerleri üzerinden saldırı altında olduğunu" söyledi.

"Özellikle çocuklar ve genç nesiller olmak üzere insanoğlunun yozlaşmış Batı kültürünün hamisi olduğu bir takım sapkın ve kirli yönlendirmelere maruz bırakıldığını" dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Sapkınlığı 'normalleştirmek ve yaygınlaştırmak' için hareket eden bu yapılanmalar ulusal ve özellikle uluslararası boyutta da desteklenmektedir. Bu sapkınlıklar her alanda; eylemde, oturumda, televizyon kanalında 'farklı cinsel yönelimlere saygı' adı altında özendirilmektedir. Dinimiz İslam ve Kur'an-ı Kerim eşcinselliği ve bu yolla kurulan ilişkiyi yasaklarken 'akıl sahipleri' için alınacak ibretler olduğu açıktır. Her bir bireyin ve ailenin korunmasının yanında toplumun sağlığının korunması için çalışıyoruz."

'Boğaziçi eylemleri sapkınlıkları yayma girişimidir'

"Boğaziçi Üniversitesi içerisinde kurgulanan bu provokatif eylemler bir hak arayışı değil, sapkınlıkları yayabildikleri kadar yayma ve ülkemizi kaosa sürükleme girişimleridir.

Kıblemiz Kabe'yi ve inanç esaslarımızı hedefe alan bu zihniyet dur durak bilmemekte ve gitgide azgınlığını artırmaktadır. Yaşanılan olaylara bakıldığında 1 Şubat tarihinde yapılan izinsiz gösterilerde tutuklanan 108 şüpheliden yalnızca 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olması da bu saldırıların kaos için bir kurgu olduğunu gözler önüne sermektedir."