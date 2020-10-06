AKP'li Üsküdar Belediyesi'nden yağma: Barbaros Mahallesi'nde yeşil alanlar yok ediliyor

İstanbul Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde mahalleli DAP Yapı tarafından inşa edilen subay lojmanlarına araç yolu açmak amacıyla ortadan kaldırılan park ve ağaçları savunmak amacıyla barikat kurdu.

Sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne bağlı araçları püskürten ve sokağın girişini araçlarıyla kapatan mahalleli olası yeni müdahalere karşı ve yeşil alanın yeniden kurulması talebiyle direnişlerini sürdürüyor. Çamlık Sokak aynı zamanda 1. Derece Doğal Sit Alanı olan ve Üsküdar Belediyesi'nin Çevre Bakanlığı ortaklığıyla yapılaşma ile tehdit ettiği Validebağ Korusu'na yakın mevkide bulunuyor.

'Başkanlık emriyle yapılıyor'

Ortadan kaldırılan yeşil alanın yanındaki apartmanın sakini Şule Cimilli Özcan basına yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sokak sakinleri olarak yaklaşık bireysel olarak 600 kişi ve 150 hane var. Kamu mağdur edilmemeli. Yetkili mercilerden gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. İlçe Belediyesi bizimle irtibata geçmedi. Biz irtibata geçince bir meclis kararı olmadığını öğrendik, başkanlık emriyle yapılıyor. Üsküdar Belediyesi'nin bir iş emri yok. Gelenler de 'sözlü' başkanlık emriyle geliyor. Başkan Yardımcısı'yla da görüştük. Bugün yapılacak Divan Kurulunda bu konuyu gündeme getireceklerini söylediler. Yeşil alanlarımız fazla olduğundan destekçilerimiz de var."