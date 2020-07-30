AKP'li Ünal'dan 'Twitter temsilci vermezse, ofis açmazsa kapanır mı?' sorusuna yanıt

AKP’li Ünal, 'Twitter temsilci vermezse, ofis açmazsa kapanır mı?' sorusuna, 'Amerikan Kongresi'nde hesap verenler bizimle muhataplık oluşturmak istemiyorlarsa, yasal düzenlemeyi tanımıyorlarsa, devlete 'Siz onu kendi haline bırakın' diyemezsiniz. Her iki tarafın kazan-kazan yaklaşımı ile meseleyi çözeceğine inanıyorum' yanıtını verdi.