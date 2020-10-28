AKP’li Ünal'dan 'çanta' açıklaması: Bedelini ödediğinizi boykot edemezsiniz

NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Fransa ile gerilime değindi. Ünal, "Fransa'da ırkçılık ve İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye dönüşmüş durumda" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasında Macron’un açıklamalarına dair söz söylemeyip meseleyi "çanta"ya indirdiğini savunan Ünal "Bedelini ödediğiniz ürünü boykot etmezsiniz" dedi.

Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı sonrası Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantası yeniden gündeme gelmişti.

Ünal şöyle konuştu:

“Boykot kararına destek vermesi gereken bir genel başkan meseleyi çantaya indirgeyen bir tavır sergiliyor. Boykot sizin satın aldığınız ürünle ilgili değil. Bedelini ödediğiniz ürünü boykot etmezsiniz. Boykot yeni ürün tüketimiyle ilgili bir durum. Konuyu merkezinden uzaklaştıran bir dil görüyoruz. Bu meselede kendisinin tepki koymasını zaten beklemiyorduk."

“Charlie Hebdo'nun tavrını Macron'un tavrından farklı düşünmemek lazım" diyen Ünal şunları kaydetti:

"Avrupa üzerinde yükseldiği tüm değerleri reddetmiş durumda. Devletler arası ilişki açısından ülkeler birbirleriyle gerilimler yaşayabilirler. Macron'un cumhurbaşkanı olarak aldığı siyasi pozisyon kabul edilebilir değil. Doğrudan Peygamber efendimize hakaret içeren karikatürlerin kamu binalarına yansıtılması kabul edilemez. Bunu kınayan birçok Fransız siyasetçi var."

Ünal “Fransa Cumhurbaşkanı ergen tavrıyla yaptırımlardan bahsediyor. Muhalefet liderleri, Millet İttifakı'nın paydaşları bir kere olsun ulusal meselede Türkiye'yi suçlamaktan vazgeçsinler de bir kere olsun Türkiye karşıtlarına cevap versinler, hadi oradan desinler. Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan bu milletin teveccühüdür” dedi.