AKP'li Türkeş: Azgın milliyetçiliğe karşıyım

AKP Ankara milletvekili Tuğrul Türkeş, "azgın milliyetçilik" diye nitelediği "hamaset eksenli" bir milliyetçilik "şablonu"nun dünya genelinde alan kazandığını savunduğu yazısında buna karşı olduğunu söyledi.

MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu olan Tuğrul Türkeş, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 'Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı'nın (TÜDEV) internet sitesinde yayımlanan yazısında "Açıkça ifade ediyorum ki; ben filizlenen bu azgın milliyetçiliğe karşıyım" dedi.

Türkeş, "Gerçek milliyetçiler olarak biliyoruz ki, azgın milliyetçiliğin gücü blöften ibarettir. Sözleri ve hareketleri palavradır. Azgın milliyetçiliğin hiçbir fikri derinliği bulunmaz. Yarının Türkiye’siyle ilgili hiçbir fikri yoktur. Sözü de hareketi de salt kaba kuvvettir. Bu nedenle de milleti temsil edemez” ifadelerini kullandı.

"Kısır popülizme, pratikte hiçbir karşılık üretemeyen kaba sloganlara ve salt hamasetten beslenmeye muhtaç bir milliyetçilik şablonunun dünya genelinde alan kazandığı aşikârdır" diyen Türkeş, "Maalesef ki Türkiye’de de bu tip hamaset eksenli bir milliyetçiliğin – ki ben buna 'azgın milliyetçilik' demeyi uygun görüyorum- sosyolojik tabanda kök salmaya yakın olabileceği tehlikesini görüyorum. İçi tamamıyla boş, programsız ve dolayısıyla da 'Tarihin Davetine' icabet edebilecek olgunluktan çok uzak bu formatın çağa yön vermek şöyle dursun çağı yakalaması bile mümkün değildir" ifadelerini kullandı.