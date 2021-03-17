AKP'li Turan'dan 'Darbeci AKP' sloganına yanıt: Hiçbir AK Partili hak etmiyor

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki olarak Genel Kurul’da atılan sloganlara ilişkin, “O görüntüleri hiçbir AK Parti ve millet hak etmiyor. Demokrasinin yükselmesinde en çok bedel ödeyen parti AK Parti’dir. Kendi genel başkanının cezaevine girmesinden, milletvekili engellenmesinden, parti kapatılma davalarından başlayın da birçok konuda demokrasinin ülkemizde yükselmesi için adımlar atmıştır. O gün orada kararı okuyan ilgili Başkanvekili’ne laf atmamaları lazım. Mahkeme kararına laf atmamaları lazım” dedi.

Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin konuşan AKP Grup Başkanvekili şunları söyledi:

“Vekil dokunulmazlığı esastır. Anayasa 83/84 bazı istisnaları var. ‘Terör başta bazı suçlarda konu olmayacak’ denilmiş. İçtüzükte usulleri görüyoruz. İşlem, ne oylama ne karar. Okunan karar mahkeme kararı. Biz şahit olduk sadece okundu. Meclis dışı konu. Kocaeli Ağır Ceza kararı vermiş. Bir üst mahkemeye gönderilmiş. Yerel kararı onamış. Yargıya itiraz edilmiş. Yargıtay kararı onamış hüküm kesin. AYM’ye bireysel başvuru yapmış ve tedbir kararı istemiş, AYM reddetmiş okunmaktan başka yol kalmamış… Hak etmediğimiz davranışlardı, konuşamadım, Meclis çalışamadı. Meclis Başkanı görüntüleri hak etmedi, kötü sahne oldu. Kandile kedi, vekillere aslan. Takdire bırakıyorum.”

'Erdoğan olmaz denen şeyler başardı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan benden korkuyor” ifadelerine karşı ise “Erdoğan çocukluğundan beri çalıştı, Kılıçdaroğlu kaset operasyonu ile genel başkan oldu… ‘Vergileri uyuşturucudan alırız’ diyenle ne işi var Erdoğan’ın." diyen Turan, "Erdoğan olmaz denen şeyler başardı. Türkiye’de 15 Temmuz kahramanı oldu, Kılıçdaroğlu kahve içti. Madem hevesli bu çağrıyı yapıyorum istiyorsa ben hazırım istediği saatte CHP Genel Merkezi de olur, hazırım. ‘Hala taciz olacak mı partide, Denizli vekiline neden sahip çıkmadınız, Atatürk demeyen başkanına ne diyeceksiniz’ diye sorarız. Davet ediyorum” ifadelerini kullandı.