AKP'li Turan: HDP kapatılmak için her şeyi yapıyor

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada "HDP söylemleriyle ve eylemleriyle adeta kapatılmak için her şeyi yapıyor" dedi.

Turan "HDP'nin Kandil ile fikri bağı olduğu gibi organik bağı da olduğu çok açık. Terör örgütünün sözde iradesini kendilerine bir misyon, bir görev bilmişler. Gara’da vatandaşlarımız alçakça katledildi. HDP’li yöneticiler cılız bir şekilde kınamaktan öteye gidemediler. 'Terör örgütünü lanetliyoruz, kahrolsun PKK' diye bir şey duyduk mu? HDP ile iş birliği yapan, yol yürüyen CHP ve diğer partiler için de artık nerede durduklarını gözden geçirme vakti. 'Dostlarımızla iktidar olacağız' diyen Kılıçdaroğlu’nun, Gara’da insanlarımızın kalleşçe şehit edilmesinden sonra hedef alması gereken Sayın Erdoğan değil, terörle arasına mesafe koyamayan 'aziz dostları' olmalıydı. Sormalıyız, madem operasyon başarısız, 6 yıldır CHP’nin dostu HDP, HDP’nin dostu terör örgütü PKK tarafından tutulmuyor muydu askerlerimiz? Ne yaptı dostlarınız Sayın Kılıçdaroğlu?" ifadelerini kullandı.

Turan şunları kaydetti:

"Soruyorum, bir milletvekilinin terör örgütünün ininde ne işi var? Bir milletvekilinin yeri Kandil değil, milletin meclisidir. Ne Avrupa’da ne de dünyanın hiçbir yerinde hiçbir demokrasisinde bunun örneğini göremezsiniz. Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan, terörle mücadele, askeri tezkereler ve sözde Ermeni soykırımı gibi hiçbir milli meselede Türkiye’nin yanında değiller. Meclis’te imzalanan ortak hiçbir bildiriye imza atmadılar. Türkiye partisi olamadıkları gibi, emperyal güçlerin oyuncağı olduklarını her fırsatta göstermiş oldular. İnanıyorum ki söz konusu vekillerle ilgili yargı gereğini yapacaktır. Fezlekeler de Meclise geldiğinde biz gereğini yapacağız."