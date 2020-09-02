AKP'li Tamer Akkal'dan Selahattin Demirtaş ve çocuklarına hakaret

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği, çocukları ile görüştürülmediği söylenmiş, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Cumhuriyet'teki habere göre, AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Demirtaş'ın çocuklarıyla görüşememesi hakkında skandal ifadeler kullandı. Akkal, "Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim Şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize.. " dedi.

Akkal daha sonra söz konusu paylaşımını sildi.