AKP'li şirkete verilen Çukurova Havalimanı ihalesi onaylandı

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devri ihalesinin sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından onaylandı.

DHMİ'den yapılan açıklamada, Çukurova Havalimanı için 20 Kasım'da gerçekleştirilen ihaleyi 147'nci turda Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişiminin kazandığı belirtildi. Ortak girişimin, son turda, DHMİ'ye 297 milyon 100 bin Avro artı KDV ödemeyi taahhüt ettiği bilgisi verilen açıklamada, ihalenin havalimanının üstyapı tesislerinin YİD çerçevesinde yaptırılması, işletilmesi ve devrini kapsadığı hatırlatıldı. Açıklamada, ihale sonucunun Bakan Karaismailoğlu tarafından onaylandığı bildirildi.

DHMİ yolcu garantisi için 'makul' dedi

Açıklamada, "İhalede kamu çıkarını azami derecede sağlayan çok makul bir yolcu garantisi tablosu ortaya çıktı" ifadesine yer verilen açıklamada "İhaleyi alan şirkete işletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak kaydıyla, ilk işletme yılında 2 milyon 353 bin 787 iç hat giden yolcu, 347 bin 374 dış hat giden yolcu sayısı garanti edildi. Taahhüt edilen yolcu sayısı üzerinden yapılacak garanti ödemeleri, belirtilen yolcu sayılarının altında bir gerçekleşme olduğu takdirde ödenecek tutardır" denildi.

Çerkezköy merkezli şirketler grubu başkanı AKP'den aday olmuştu

İhaleyi alan Favori İşletmecilik AŞ / YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişimi Çerkezköy merkezli iki firma. İki firma da Kozuva Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor. Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, son seçimlerde AKP’den belediye başkan adayı olmuştu.

Limak- Kalyon-Cengiz elenmişti

Çukurova Havaalanı için daha önce yapılan ihalede Limak-Kalyon-Cengiz Ortak Girişim Grubu elenmişti. İhaleden 12 gün sonra dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alınması dikkat çekmişti.