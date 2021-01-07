AKP'li rektör Melih Bulu protestosunda gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı yapılan eylemlerle ilgili polisin yeni ev baskınları yapması sonucu gözaltına alınan 24 kişi '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 40 kişiden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler.

Diğer 16 kişinin ise Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.