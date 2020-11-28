AKP’li rektör Hotar şimdi de eski AKP'li belediye başkanını müdür olarak atadı

Üniversite yönetiminde yaptığı usulsüz atamalar Sayıştay raporuna yansıyan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Nükhet Hotar, bu kez de 2014 - 2019 yılları arasında İzmir’in Selçuk ilçesinde belediye başkanlığı yapan AKP’li Dahi Zeynel Bakıcı’yı DEÜ Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atadı.

Atamayı sosyal medya hesabından duyuran Bakıcı, “Rektörüm Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından Efes Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Rektörüme çok teşekkür ediyorum. Allah bizleri mahcup etmesin” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, eski AKP’li milletvekili rektör Hotar’ın DEÜ’nün 2019 yılı Sayıştay denetiminde, 7 enstitü ve yüksek okul yönetimine mevzuata aykırı atamalar yaptığı tespit edilmişti.

Sayıştay, 2019 denetim raporunda üniversitede Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yönetici atamalarının mevzuata uygun olmadığını tespit etmişti. Ayrıca DEÜ’nün 117 milyon TL zarar uğratıldığı rapora yansımıştı.