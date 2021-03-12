AKP'li Özlem Zengin'den Zülal Kalkandelen'in konuşmasına müdahale

TBMM'de dün AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in başkanlığında hayvan hakları savunucuları ile bir toplantı yapıldı.

Toplantıda iki kez söz alan yazar ve hayvan özgürlüğü savunucusu Zülal Kalkandelen, AKP'li Zengin'in konuşmasına sürekli müdahale ettiğini belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Toplantıda yaptığı konuşmanın kayda alınmasının da engellendiğini açıklayan Kalkandelen, sözü canlı hayvan ticaretine getirdiğindeyse AKP milletvekili ve Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç'ın "Bunları söylemek size düşmez" diyerek kendisini terslediğini belirterek "Madem dinlemeyecektiniz neden çağırdınız" dedi.

Kalkandelen Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dün TBMM’de hayvan hakları yasası için AKP grubu ile yapılan toplantının başında ve sonunda 2 kez söz aldım. İkisinde de konuşmama Özlem Zengin sürekli müdahale etti. Bu video 2. konuşmadan. Başkaları konuşmalarını kaydederken benimkinin kaydı durduruldu" dedi.

Kalkandelen dün yaşananlara ilişkin şunları kaydetti:

"Konuyu canlı hayvan ticaretine getirdiğimde AKP Milletvekili Yunus Kılıç’ın, 'Bunları söylemek size düşmez. Sohbetin sırası değil' diyerek terslemesi çok yakışıksızdı. Madem dinlemeyecektiniz neden çağırdınız? Konuşmamı videoya kaydeden arkadaşım başta sadece beni görüntülüyordu. AKP Milletvekili Mustafa Yel, 'Bizi de çek' deyince onlar konuşurken onları da görüntüye aldı. Bunun üzerine Özlem Zengin, 'Video çekmekten vazgeçer misiniz? Ben çekilmek istemiyorum' diyerek kaydı durdurdu. Bana yapılan bu müdahaleyi kınıyorum. Hem konuşmayı engellemeye çalış hem video kaydını durdur. Nedir bu çifte standartın nedeni? Çocukmuşuz gibi azarlayan tavırlar!"

Dün TBMM’de hayvan hakları yasası için AKP grubu ile yapılan toplantının başında ve sonunda 2 kez söz aldım. İkisinde de konuşmama Özlem Zengin sürekli müdahale etti. Bu video 2. konuşmadan. Başkaları konuşmalarını kaydederken benimkinin kaydı durduruldu. https://t.co/5GV5ClWSfG — Zülâl Kalkandelen Ⓥ (@veganzulal) March 12, 2021

Öte yandan edinilen bilgiye göre, dün AKP'li Özlem Zengin'in başkanlığında Hayvan Hakları Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Tekirdağ milletvekili Mustafa Yel, Tarım Komisyonu Başkanı Kars milletvekili Yunus Kılıç'ın da katıldığı toplantıda AKP grubu hayvan hakları yasa taslağını katılımcıların tüm ısrarlarına karşın paylaşmadı. Maddeler üzerine şifahen görüşüldü.