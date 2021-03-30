AKP'li Özkan'dan erken seçim açıklaması

AKP’li Cahit Özkan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile Genel Kurul gündemine ilişkin konuştu.

DHA'da yer alan habere göre, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile ilgili detayları paylaşan Özkan, “Görüşmelerine başlayacağımız 16 maddelik düzenleme, ülkemizde uzun zamandan beri gündem konusu oldu. Bu çerçevede konunun taraflarıyla, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıyla beraber bütün çerçevesi ile ilgili değerlendirmeler yapıldı” ifadelerini kullandı.

Cahit Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, erken seçim olacağına ilişkin ifadeleri hakkında şunları söyledi:

"Bugüne kadar sürekli seçim beklentisi içinde olanlar, her daim güncelledikleri yeni seçim tarihleriyle milletimizin kafasını karıştırmaya gayret ettiler. Bir sonraki seçim tarihi anayasal olarak ne zamanı öngörülüyorsa o tarihe kadar hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız görevi başındadır. Bundan önce seçim istemek demokrasiye, milletimizle yapılmış olan sözleşmeye aykırıdır. İnşallah 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, millete hizmet borcunu ödemiş olan hükümetimiz, yeniden yetki almak için yeniden milletimize hizmet etmek üzere seçim, vakti saatinde yapılacaktır."