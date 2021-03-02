AKP'li Özkan: Milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Özkan, "HDP siyasi olarak kapandıktan sonra hukuken de kapanacaktır" dedi.

Özkan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Dokunulmazlıklar) Beş benzemezin kurmuş olduğu gizli ve açık ittifaklar bugün dokunulmazlık konusunda nasıl hareket edecekleri konusunda tam kanaatleri yok. Biz onlara yardımcı olalım. CHP'nin 2011 yılında ortaya koyduğu seçim beyannamesinde var. Kendi grup toplantılarında dokunulmazlık ile ilgili temel temele ne kadar çark eden yaklaşımlar ortaya koyduğunu bu seçim beyannamesi ortaya koyuyor. Kasetle gelen Bay Kemal, ‘Milletvekili dokunulmazlıklarını milletvekili dokunulmazlığı olarak sınırlandıracağız’ diye seçim beyannamesinde ortaya koyuyor. 2011 yılında, ‘Mevcut dokunulmazlık dosyalarının yargıya intikalini sağlayacağız’ diyor. CHP’nin iktidar olma gibi umudu olmayınca bu tür doğru işlemleri yapacak kadrolar, Erdoğan liderliğinde bizlere düşüyor."

'Milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Fezlekeler için her siyasi parti tutumunu netleştirmeli. CHP ve İYİ Parti kimin tarafındadır” sözlerinin ardından AKP’nin tutumunun ne olacağının sorulması üzerine Özkan, "Milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır" diye konuştu. Özkan şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP’nin aynı istikamette yürüyen bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Bugün 83 milyon aziz milletimiz, HDP’ye oy verenler bu partinin sırtını Kandil’e dayaması için oy vermedi. Barış içerisinde yaşayalım diye verdi. HDP hem siyasi olarak kapandıktan sonra hukuken de kapanacaktır. Yani milletimizin vicdanında kapanacaktır. 6 milyon vatandaşımız barış istedi. Bu partinin saz çalan ve şarkı söyleyen söylemi üzerine, demokrasi ve özgürlük söylemleri üzerine oy verdiler. Teröre sırtını dayasınlar diye değil. Milletimizin alın terini, emeğini gidip Kandil’e peşkeş çeksinler diye değil. Onun için biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten hem hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir. Bunu da önümüzdeki süreçte, siyasi olarak atılan adımlarla milletimiz iradesiyle yol yürüneceğini dünya aleme göstereceğiz."

MHP'li Grup Başkanvekili de gecikmedi: HDP'nin kapatılması gerekir

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de CNNTürk'te benzer açıklamalarda bulundu.

Bülbül, "Milliyetçi Hareket Partisi, HDP'nin kesin bir şekilde mevzuatımızda yer alan düzenlemeler çerçevesinde kapatılması gerektiğini ifade etmektedir" dedi.