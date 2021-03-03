AKP'li Özkan: HDP'yi tabela partisi haline getireceğiz

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi. Dün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili eleştirilere yanıt veren Özkan, "değişen toplumun bir gerekliliği olarak yeniden reform ihtiyacının her daim var olduğunu ve var olmaya da devam edeceğini" söyledi. Özkan, "Reform dün de Ak Parti'nin temel meselesiydi, bugün de Ak Parti'nin temel hedefidir, yarın da AK Parti'nin temel vizyonu olmaya devam edecektir" dedi.

'HDP'yi tabela partisi haline getireceğiz'

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkan, "HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacaktır" açıklamasının muhalefet tarafından eleştirilmesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Burası siyaset kurumu. Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta, yani milletimizin gönlünü kazanmakla olur. Bu anlamda AK Parti, kurulduğu günden bugüne kadar her daim milli iradenin hakimiyeti ve vatandaşlarımızın iradesinin, 'Hakimiyet, kayıtsız, şartsız milletindir' anlayışıyla, tam anlamıyla parlamentoda temsili anlayışını gerektirmiş ve bu çerçevede siyaset yapmıştır. Biz inşallah, milletimizin rahatsızlığını da bilerek, HDP'ye oy veren 6 milyon vatandaşımızın HDP'den rahatsızlığını da bilerek, çalışmalarımızı yapıyoruz, 2023'te HDP'yi sandığa gömerek, inşallah bir tabela partisi haline getireceğiz. Ve Türk siyasi tarihinde Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, kardeşlik hukukumuza kasteden, terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasi partiyi, siyaset tarihinin tozlu raflarına göndereceğiz."

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP'li milletvekillerinin dokunulmaz dosyaları üzerinden gündeme gelen "ara seçim" tartışmalarına ilişkin "Ara seçim şartlar teşekkül ettiğinde düşünülebilecek, konuşulacak bir şey. Bugünden o değerlendirmeyi yapmak çok doğru olmaz" demişti. Bostancı ayrıca "HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır" ifadesini kullanmıştı.