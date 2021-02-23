AKP'li Özhaseki: 'Lanet olsun oy kaygılarına' demek istedim

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçen hafta sonu Kayseri'de yaptığı konuşmada, CHP ve HDP'ye yönelik olarak kullandığı "Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin" ifadelerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sözlerinin bağlamından koparıldığını öne süren Özhaseki, “Benim seçmeni lanetlemem gibi bir şey asla söz konusu olamaz. Milli İrade‘ye yürekten bağlı biri olarak; seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum” dedi.

Özhaseki’nin açıklaması şöyle:

"Kayseri’de bir açılış programında yaptığım konuşma maalesef bağlamından koparıldı. Konuşmamda; PKK'yı kınamayan, PKK’ya tek söz etmeyen üç beş tane oy alacağım diye HDP’ye yağ çekip, yaltakçılık yapan ve olmadık kalıplara giren CHP’nin tutumunu lanetledim. ‘13 şehidimizin katilleri PKK’dır’ diyemeyen siyasi tutumu sertçe kınadım. ‘Birkaç puan oyumu artıracağım’ diye teröre ve terör destekçisi HDP’ye karşı vatansever tutum geliştirmeyen siyasi tavrın oy alma kaygısını eleştirdim. Bundan dolayı da ‘Lanet olsun onların oy kaygısına’ demek istedim. Konuşmamın bütünü dikkate alındığında bu anlam kolaylıkla çıkartılabilmektedir.

Bu maksatla konuşmuş olsam da yine tepkim biraz aşırı bulunmuş olabilir. Ancak bu tepkim asla seçmene değil, oy alma hesabıyla teröre göz kırpan ayak oyunlarına karşıdır. Sözlerimin maksadından çıkartılmak istendiğini ve bundan siyasi menfaat gözetildiğinin farkındayım. Benim seçmeni lanetlemem gibi bir şey asla söz konusu olamaz. Milli İrade‘ye yürekten bağlı biri olarak; seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum. Bugün de hâlâ terörü lanetlemeyen oy kaygısıyla terör muhitlerine gerekli tepkiyi ortaya koymayan her türlü tutuma karşıyım. İlgili siyasiler; bana karşı gösterdikleri şiddetli tavrı keşke PKK’ya ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye karşı gösterselerdi. Aziz Milletimiz görseydi ve biz de alkışlasaydık."