AKP'li Ömer Çelik'ten 'Adana Demirspor' açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, TFF 1. Lig'de son maçını kazanması halinde şampiyon olacak Adana Demirspor'un "bütün iftiralara rağmen iyi oynayarak bu başarıları elde ettiğini" söyledi.

"Adana Demirspor inşallah şampiyon olacak. Nereden biliyoruz, şimdiye kadar iyi oynadı. Gayet iyi oynuyor. Bileğinin hakkıyla maç kazanıyor. Gayet iyi performans gösteriyor, gayet güçlü bir şekilde oynuyor" diyen Çelik, video mesajında "Dışarıdan atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor. İyi futbol oynuyor, futbolun en iyisi oynuyor ve şampiyonluğu güzel bir şekilde hak ediyor” açıklamasında bulundu.

Murat Sancak'tan 'kıramayacağım bir büyüğüm' açıklaması

Kulüp Başkanı Murat Sancak, katıldığı bir canlı yayında kulübün başına geçme hikayesini anlatırken, "Kıramayacağım bir büyüğüm benden Adana Demirsporun başına geçmek istemiş olabilir. Bu doğrudur; ama taraftardan da bu konuda yoğun talep vardı. Unutulmasın. En başta söz verdigin gibi Demirspor’a siyaseti asla sokmadım" dedi.