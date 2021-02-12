AKP'li Oğan: Yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan'dır

AKP'li Ayhan Oğan CNN Türk'te katıldığı programda "Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısının konuşulduğu programda Oğan "Biz 15 Temmuz'da çok büyük bir şey başardık. Bu halk bir devrim yaptı. Bütün bu dışarıdan müdahale etme imkanları olan bürokratik oligarşiyi yerle yeksan etti, vesayet sistemini bitirdi. Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.