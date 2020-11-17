AKP'li Mustafa Albayrak: Erdoğan'a itaat edeceksiniz

TV 100’de yayınlanan ‘Ahu Özyurt ile 10’dan 12’ye programında Gazeteci Barış Yarkadaş ile AKP’li yazar Mustafa Albayrak arasında tartışma çıktı.

Türkiye’deki yargının siyasetten hiçbir zaman bağımsız olmadığını belirten Albayrak’ın “Recep Tayyip Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Ram olacaksınız (boyun eğeceksiniz). Türkiye’yi Tayyip Erdoğan yönetecek, itaat edeceksiniz. Onun idaresi altında yaşayacaksınız” sözleri Yarkadaş’la arasında tartışma başlattı.

Mustafa Albayrak Yarkadaş’a “Erdoğan’a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız, onun idaresi altında yaşayacaksınız, Herkes Erdoğan’a ram olacak, Polislerimizi, askerlerimizi şehit edenlere destek vermeyeceksiniz, FETÖ’ye destek vermeyeceksiniz, FETÖ ile omuz omuzasınız. Ram olacaksınız, Biz yönetiyoruz Türkiye’yi, Erdoğan yönetiyor Türkiye’yi. Tıpış tıpış Erdoğan yönetiyor 2023’ kadar” diye çıkıştı.