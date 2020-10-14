AKP'li milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi

Meclis Başkanvekili Haydar Akar’ın yönettiği birleşim, saat 14.00’te başladı. Ancak Erdoğan’ın "Her birinizden aktif katılım bekliyorum" uyarısına rağmen, AKP milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına katılmadı. Birleşim, gündem dışı konuşmaların ardından yeterli çoğunluk sağlanamayınca 15.44’te kapandı.

ANKA'nın haberine göre, "Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmeleri öne çekilmişti. Dün, teklif görüşmelerinde usul tartışmaları yaşanmış ve tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. AKP kulislerinde, teklifin bu hafta bitirilmesi gündemdeydi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin grup toplantısında, “Yeni dönemde, önemli işler bekliyor. Milletimizin beklentilerine cevap verecek kanunların hazırlıklarını takip ediyoruz. Komisyonlardan Genel Kurula kadar her birinizden aktif katkı bekliyorum. Vaktimizin ve enerjimizin kahir ekseriyetini burada kullanmalıyız” demişti.