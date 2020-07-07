AKP'li milletvekiline köylüsünden tepki: Memlekette satmadık yer bırakmadınız!

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşçugöl Köyü’ne ziyarete giderek köy halkıyla toplantı yapan AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, köylüler tarafından protesto edildi.

Kömür üretim faaliyetleri nedeniyle arazilerin acele kamulaştırılma karşı çıkan bir yurttaş, “Memlekette bir şey koymadınız, sattınız hepsini. Ne dinleyeceğim. Bitirdiniz memleketi. Mahvettiniz, Allah’tan bir korkun. Sizde hiç mi Allah korkusu yok. Hiç mi vicdanınız yok” dedi.

Görüntüleri CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da paylaştı.

AKP'Lİ VEKİLİN YÜZÜNE BÖYLE SESLENDİ: MEMLEKETTE SATMADIK YER BIRAKMADINIZ HİÇ Mİ ALLAH KORKUNUZ YOK!



AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’e kendi köyünde vatandaş isyan etti: Memlekette satmadık yer bırakmadınız. Memleketi bitirdiniz, sizde hiç mi Allah korkusu yok? pic.twitter.com/FFslDkJcYS — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) July 6, 2020

AKP'li vekil: 'Köyü sattı' diyen şerefsizdir

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre ise gelen tepkilere sinirlenen AKP'li vekil Özdemir, “Yaptığınız ayıp. Bizim yaşlıya hürmetimiz var. Konuştuğunuz laftan haberiniz yok. Köyü satan da, bitiren de şerefsizdir. ‘Köyü sattı’ diyen de şerefsizdir. Böyle bir terbiyesizlik görmedim” dedi.

Mahalleli ile görüştükten sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP'li Özdemir, “Çavuşçugöl'de dayılar yeğenler bir arada. Zaman zaman sesimiz yükseldi, karşılıklı sitem ettik, jestleştik, restleştik ama saygı, sevgi hakimdi. Sonunda bir ortak noktada birleştik. Başka ne olacaktı ki? Kısa zamanda halalarla yeğenler bir oturum gerçekleştireceğiz inşallah” diye yazdı.