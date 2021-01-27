AKP'li Melih Bulu'nun ilk icraatı: Çiller’in danışmanını dekan yaptı

Bulu, rektör sıfatıyla ilk icraat olarak daha önce Tansu Çiller’in ekonomik danışmanlığı yapmış Rıza Metin Ercan’ı dekan olarak atadı.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi’ne Erdoğan tarafından atanan kayyum Rektör Melih Bulu’ya karşı öğrenci ve akademisyenlerin tepkisi sürüyor.

Bulu’nun rektör sıfatıyla ilk icraatı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’na İşletme Bölümü'nden Prof. Dr. Rıza Metin Ercan’ın ataması oldu. Atama, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün Twitter hesabından paylaşılan tweet ile duyuruldu.

Prof. Dr. Ercan daha önce Tansu Çiller’in ekonomik danışmanlığını yapmış ve aynı zamanda Türk Telekom’un özelleştirilmesinden sorumlu. Metin Rıza Ercan’ın fakülte hocaları tarafından seçildiği ve atama kararının birkaç aydır YÖK’te bekletildiği söyleniyor. Öte yandan Bulu’nun siyasi kimliği ve sermaye ile ilişkileri de göz önüne alındığında öğrencilerin bir bölümü bunun stratejik bir atama olduğunu düşünüyor.

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